FOTOS | “Un ángel más”: Emilia Dides deslumbró con su look en Victoria's Secret Fashion Show - Chilevisión

La ex Miss Universo Chile formó parte del evento como embajadora de la reconocida marca de lencería y estuvo sentada en primera fila.

Emilia Dides asistió este miércoles al Victoria's Secret Fashion Show 2025, que se llevó en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Estados Unidos.

La ex Miss Universo Chile formó parte del evento como embajadora de la reconocida marca de lencería y estuvo sentada en primera fila.

De esta manera, vio destilar por la pasarela a figuras internacionales como Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Adriana Lima y Karol G.

El look de Emilia Dides en Victoria's Secret Fashion Show

A través de Instagram, Emilia Dides generó ola de comentarios por el look que lució en el reconocido evento.

El atuendo de la modelo estuvo compuesto por un traje color rosa con incrustaciones brillantes.

"¡No doy más de felicidad! Haber sido parte de la pasarela más icónica del año! Con solo mujeres increíbles", señaló la cantante en la publicación.

Sus fans celebraron el hito y proyectaron que algún día formará parte de esta pasarela. "Tú estarás ahí", "el próximo año estarás desfilando" y "perfectamente podrías ser un ángel más", reaccionaron algunos.