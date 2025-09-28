“De un mensaje a convertirse en...”: Sammis Reyes y la romántica dedicatoria a Emilia Dides - Chilevisión

El exdeportista no dudó en compartir un tierno mensaje hacia su pareja, con quien confirmaron hace algunas semanas que se convertirán en padres por primera vez.

Sammis Reyes y Emilia Dides siguen siendo la pareja del momento y cada vez que comparten nuevo contenido en sus redes sociales, sus fanáticos los llenan de mensajes de apoyo y alegría.

Esto mismo ocurrió cuando el exjugador de la NFL decidió usar su cuenta de Instagram para dedicarle románticas palabras a la modelo, lo que causó emoción entre sus seguidores.

La dedicatoria de Sammis Reyes a Emilia Dides

El deportista no tardó en compartir una sentida dedicatoria hacia la modelo, expresando su sentir y cómo fue que se conocieron y se flecharon.

"De un mensaje en Instagram a convertirse en todo lo que me importa en el mundo. ¿Cómo llegamos acá?", expresó Sammis Reyes en su Instagram para cerrar con un "Te amo".

Además, en diversas fotografías que compartió, se muestra como la pareja está de viaje por Dubai y expresan su felicidad por estar en proyecto de ser padres por primera vez.