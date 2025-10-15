Así fue la aplaudida presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show - Chilevisión

La artista colombiana deslumbró a los presentes en el "desfile de los ángeles" e interpretó dos canciones de su reciente Tropicoqueta.

Karol G fue una de las protagonistas de la reciente edición del Victoria’s Secret Fashion Show, el tradicional evento de moda de la reconocida marca de lencería.

La artista colombiana se subió a la tarima del Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Estados Unidos e interpretó dos de sus más recientes canciones del álbum Tropicoqueta.

Lo hizo, además, luciendo un vestido rojo con alas, haciendo un claro guiño al nombre del espacio, llamado "Desfile de ángeles".

Primero, Karol G cantó parte de Ivony Bonita, una de sus más recientes creaciones. Mientras lo hacía, Bella Hadid desfilaba y deslumbraba a los presentes por la pasarela.

Luego, la 'Bichota' hizo lo propio con su canción Foreva Latina, la que acompañó con un espectacular show de luces y con ella misma dando unos pasos en el escenario principal.

Su participación fue ampliamente aplaudida por usuarios en redes sociales, que elogiaron la musicalización, ambiente y vestuario propuestos por la intérprete de Provenza.

Además de Karol G, tuvieron espacio para sus interpretaciones las artistas Twice, Madison Beer y Missy Elliott.

Mira acá la presentación de Karol G (a partir de 1:12:25):