Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Hora, artistas y cómo verlo GRATIS y EN VIVO desde Chile - Chilevisión

Chile estará presente en “desfile de ángeles” de la marca de lencería con la participación de Emilia Dides como una de las embajadoras invitadas. Revisa cómo seguir en vivo todos los detalles del show.

Luego de su triunfal regreso el año pasado, este miércoles se celebrará una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show.

La pasarela de moda conocida como el “desfile de ángeles” contará con la participación de reconocidos nombres como Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Barbara Palvin yAdriana Lima.

Pero también habrá presencia chilena, ya que la Miss Chile 2024, Emilia Dides, será parte del evento como una de las embajadoras de la marca de lencería.

¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre en el Brooklyn Navy Yard de New York, Estados Unidos.

El desfile de modas se transmitirá en vivo para Chile y el mundo desde las 20:00 horas (hora local), y desde las 19:30 se podrán seguir los detalles de la Pink Carpet junto a Law Roach y Zanna Roberts Rassi.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se podrá seguir en vivo y de forma gratuita a través de la cuenta oficial de Youtube de Victoria’s Secret, así como también en la plataforma de streaming Amazon Prime.

Los artistas presentes en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Como es tradición del evento, la pasarela contará con shows en vivo mientras las modelos desfilen los nuevos conjuntos de la marca de lencería femenina.

Para esta edición las artistas encargadas de poner la música serán: