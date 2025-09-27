“Desde que me enteré de mi embarazo…”: Emilia Dides abrió su corazón con íntima confesión - Chilevisión

La cantante se tomó unos minutos para reflexionar cómo han sido las primeras semanas desde que anunció que sería madre junto a Sammis Reyes.

Luego que Emilia Dides diera a conocer que junto a Sammis Reyes estaban esperando a su primer hijo, la vida de la modelo y cantante ha dado un importante vuelco tanto en lo personal como lo profesional.

Por ello, la artista no ha dudado en expresar su sentir en los primeras meses de embarazo, confesando que la noticia le ha hecho replantearse su vida desde otro enfoque.

Emilia Dides y su reflexión por embarazo

Fue en sus redes sociales donde la cantante realizó una profunda reflexión al respecto, analizando lo que han sido estas semanas de gestación a la espera de tener a su primer hijo.

"Desde que me enteré de mi embarazo, mi vida ha tomado un rumbo lleno de luz y cambios positivos. Uno de los más poderosos es el deseo de compartir con mis seres queridos y valorar cada instante a su lado", fue parte del primer mensaje que entregó Emilia Dides.

Enseguida, la cantante agregó "siento que es un verdadero regalo poder abrazar a quienes me dieron la vida y tener la posibilidad de devolverles, aunque sea un poco, de todo lo que ellos hicieron por mí", expuso.

Cabe recordar que la relación entre Emilia Dides y Sammis Reyes se hizo pública en febrero de este año, en pleno desarrollo del Festival de Viña. Luego, en agosto, ambos confirmaron que se convertirían en padres.