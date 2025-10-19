Sammis Reyes reaccionó a especial regalo de cumpleaños de Emilia Dides: “Sus locuras” - Chilevisión

En un video compartido en Instagram, Sammis Reyes mostró el regalo que Emilia Dides le dio por su cumpleaños: una experiencia que combinó lujo y aventura.

Sammis Reyes celebró su cumpleaños junto a Emilia Dides y reveló cuál fue la sorpresa que le tenía la Miss Chile.

El regalo rápidamente llamó la atención en redes sociales, acumulando miles de comentarios donde los fanáticos elogiaron la originalidad y el romanticismo de la acción.

“La Emilia me dijo “te tengo una sorpresa para tu cumple” y terminamos arriba de un helicóptero”, escribió el ex NFL en la publicación, que ya acumula más de 8 mil likes.

“Muy feliz de cada nueva experiencia que la vida nos da. Emilia Dides y sus locuras”, añadió Sammis Reyes.