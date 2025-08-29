 “Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 19:24

“Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo

La ex Miss Universo Chile, quien está esperando su primer hijo con Sammis Reyes, se quejó en redes sociales por un síntoma y pidió ayuda a sus seguidoras.

Publicado por CHV Noticias

Emilia Dides recurrió a las redes sociales para buscar ayuda en medio de su embarazo, específicamente por un síntoma que está enfrentando en sus primeros meses.

"Necesito ayuda o tips de las madres o futuras madres", partió diciendo en un video en TikTok.

"No soporto ningún olor, pero sobre todo los perfumes, los perfumes de hombres. Los detesto. Y es tan loco porque yo estaba obsesionada con los perfumes de hombres", agregó.

La ex Miss Universo Chile explicó que hace mucho tiempo usaba "perfumes de hombres", pero todo cambió desde que comenzó su periodo de gestación: "Estaba obsesionada. O sea, si conocía a un hombre y no olía a perfume, era un no seguro, ¡red flag! Y ahora, mi pololo me quiere matar básicamente porque le tengo prohibido usar perfume".

"Necesito tips, ya no aguanto más. Estoy en el auto y mareada como pollo. Llego a un lugar con olor ambiental, me muero; díganme, por favor, qué hacían ustedes. Yo corté un limón, lo olí, lo puse en la lengua y algo bajó, pero sigue. Yo no puedo estar nueve meses así... ¿o son más de 9 meses?", cerró la modelo.

Tras la publicación, varias seguidoras señalaron que enfrentaron una situación similar en su embarazo. Incluso, debido a este síntoma, algunas se la jugaron con el posible género de la guagua.

"Tu bebé es una niña", "huele café, va a neutralizar el olor", "aguanta el primer semestre" y "jugo de piña" fueron parte de los comentarios y sugerencias de las usuarias.

Recordemos que, a mediados de agosto, la modelo y cantante confirmó que está esperando su primer hijo o hija con Sammis Reyes, con quien inició una relación amorosa a comienzos de este año.

Revisa el video acá:

@emidides

Aquí aceptando mi nueva realidad

♬ original sound - EMI D

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025

“Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo

La ex Miss Universo Chile, quien está esperando su primer hijo con Sammis Reyes, se quejó en redes sociales por un síntoma y pidió ayuda a sus seguidoras.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025