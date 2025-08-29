“Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo - Chilevisión

La ex Miss Universo Chile, quien está esperando su primer hijo con Sammis Reyes, se quejó en redes sociales por un síntoma y pidió ayuda a sus seguidoras.

Emilia Dides recurrió a las redes sociales para buscar ayuda en medio de su embarazo, específicamente por un síntoma que está enfrentando en sus primeros meses.

"Necesito ayuda o tips de las madres o futuras madres", partió diciendo en un video en TikTok.

"No soporto ningún olor, pero sobre todo los perfumes, los perfumes de hombres. Los detesto. Y es tan loco porque yo estaba obsesionada con los perfumes de hombres", agregó.

La ex Miss Universo Chile explicó que hace mucho tiempo usaba "perfumes de hombres", pero todo cambió desde que comenzó su periodo de gestación: "Estaba obsesionada. O sea, si conocía a un hombre y no olía a perfume, era un no seguro, ¡red flag! Y ahora, mi pololo me quiere matar básicamente porque le tengo prohibido usar perfume".

"Necesito tips, ya no aguanto más. Estoy en el auto y mareada como pollo. Llego a un lugar con olor ambiental, me muero; díganme, por favor, qué hacían ustedes. Yo corté un limón, lo olí, lo puse en la lengua y algo bajó, pero sigue. Yo no puedo estar nueve meses así... ¿o son más de 9 meses?", cerró la modelo.

Tras la publicación, varias seguidoras señalaron que enfrentaron una situación similar en su embarazo. Incluso, debido a este síntoma, algunas se la jugaron con el posible género de la guagua.

"Tu bebé es una niña", "huele café, va a neutralizar el olor", "aguanta el primer semestre" y "jugo de piña" fueron parte de los comentarios y sugerencias de las usuarias.

Recordemos que, a mediados de agosto, la modelo y cantante confirmó que está esperando su primer hijo o hija con Sammis Reyes, con quien inició una relación amorosa a comienzos de este año.

Revisa el video acá: