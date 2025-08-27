“No compito con las mujeres”: Emilia Dides responde a críticas tras polémica con marca - Chilevisión

Hace unos días la modelo acusó en redes que había sido sacada de un viaje junto a una marca por estar embarazada. En medio de la polémica, compartió una potente reflexión.

Emilia Dides compartió una potente reflexión en sus redes sociales tras haber sido blanco de críticas durante las últimas semanas.

La modelo había compartido hace unos días un video en el que reclama que una marca la sacó de un viaje de trabajo por estar embarazada, situación que generó opiniones divididas y especulaciones en redes.

En medio de la controversia, la reina de belleza subió una nueva reflexión, esta vez respecto a las críticas que ha recibido de parte de otras mujeres.

El descargo de Emilia Dides

“No acepto que se haya normalizado la idea de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo no pertenezco a ese clan”, partió señalando.

En esa misma línea, precisó que “no compito con las mujeres de las que puedo aprender; al contrario las admiro, las abrazo y las celebro”.

“El trabajo más grande y más urgente que tenemos es la empatía, y entre nosotras debe florecer con más fuerza que nunca”, agregó.

“Les prometo que mientras yo esté viva y en este espacio, siempre tendrán a una mujer que estará de su lado. Una mujer que levanta a otras, que celebra sus triunfos como propios y que cree con todo el corazón que cuando una avanza, avanzamos todas”, cerró.