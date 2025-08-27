 “No compito con las mujeres”: Emilia Dides responde a críticas tras polémica con marca - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 16:22

“No compito con las mujeres”: Emilia Dides responde a críticas tras polémica con marca

Hace unos días la modelo acusó en redes que había sido sacada de un viaje junto a una marca por estar embarazada. En medio de la polémica, compartió una potente reflexión.

Publicado por CHV Noticias

Emilia Dides compartió una potente reflexión en sus redes sociales tras haber sido blanco de críticas durante las últimas semanas.

La modelo había compartido hace unos días un video en el que reclama que una marca la sacó de un viaje de trabajo por estar embarazada, situación que generó opiniones divididas y especulaciones en redes.

En medio de la controversia, la reina de belleza subió una nueva reflexión, esta vez respecto a las críticas que ha recibido de parte de otras mujeres.

El descargo de Emilia Dides

“No acepto que se haya normalizado la idea de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo no pertenezco a ese clan”, partió señalando.

En esa misma línea, precisó que “no compito con las mujeres de las que puedo aprender; al contrario las admiro, las abrazo y las celebro”.

“El trabajo más grande y más urgente que tenemos es la empatía, y entre nosotras debe florecer con más fuerza que nunca”, agregó.

“Les prometo que mientras yo esté viva y en este espacio, siempre tendrán a una mujer que estará de su lado. Una mujer que levanta a otras, que celebra sus triunfos como propios y que cree con todo el corazón que cuando una avanza, avanzamos todas”, cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025