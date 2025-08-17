“Te sacamos del viaje”: Emilia Dides expuso drama con marca tras comunicar su embarazo - Chilevisión

La ex Miss Chile reveló que una marca terminó su relación comercial después de haber expuesto que estaba embarazada, lo que provocó una serie de críticas en redes sociales.

Emilia Dides generó un gran revuelo en redes sociales, luego de que diera a conocer que una marca terminó su relación laboral dos días después de publicar que estaba embarazada.

Aunque la artista no especificó qué marca fue, sus seguidores sacaron conclusiones y comenzaron a escribir mensajes en contra de al menos tres de ellas, dedicadas al rubro del maquillaje o la joyería.

¿Qué dijo Emilia Dides?

"Yo estaba trabajando con una marca y teníamos un viaje en septiembre y es una marca que yo amaba demasiado, bueno, la amo, no por lo que pasó ahora la dejé de amar, pero ¿Me van a creer que me sacaron del viaje y me sacaron de la marca?", reveló Emilia.

En esa misma línea, asumió que tenía pactado subir una cantidad de contenido al año y uno de ellos lo retrasó por un mes; sin embargo, conversaron el tema con la empresa y todo parecía ir bien.

"Se los comuniqué de la mejor manera posible y me dijeron que 'ok, todo perfecto'. Salió la noticia de que estaba embarazada y me llamaron como: 'Te sacamos del viaje' y yo 'okey'", relató Dides.

Por otra parte, Emilia reflexionó sobre los desafíos de la maternidad, el aumento hormonal y cómo las emociones influyen directamente en la cantidad de cuestionamientos que se realiza.

"Cuando una está embarazada hay muchas emociones, hay muchos cambios, pero sobre todo hay mucho miedo de que justamente lo que pasó va a ser, de que las marcas te dejen de querer o que digan como 'Ah, esta hu... ya no sirve'", comentó.

Finalmente, la modelo concluyó: "Estar embarazada no es una restricción de nada, ni tampoco es una prohibición de nada, estoy creando un ser humano, perdón si eso le incomoda a personas, pero fue impresionante".

Revisa la publicación en Instagram: