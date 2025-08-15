“Nunca voy a aceptar...”: Sammis Reyes confirmó llamado del Pastor Rocha tras polémico chiste - Chilevisión

"Le comenté que con una mujer embarazada no se juega", declaró el deportista, luego de que el Pastor Rocha hiciera una broma con el embarazo de Emilia Dides en el que le promete a Sammis que va a ser un buen "padrastro".

Sammis Reyes confirmó este viernes que sí existió una llamada telefónica con el Pastor Rocha, en la que aclararon lo sucedido tras las polémicas bromas del comediante en redes sociales.

En ellas, el Pastor Rocha le había ofrecido golpes al deportista, le prometió ser un buen padrastro para su hijo y aseguró que Emilia Dides se embarazó porque al comediante le gustaban las "mamitas".

¿Qué dijo Sammis Reyes?

"Hablamos por teléfono, me pidió disculpas y quedó ahí la situación con el Pastor Rocha. Le comenté que con una mujer embarazada no se juega y tampoco diciendo que quiere ser 'padrastro' de mi hijo(a)", señaló Sammis Reyes en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Se pasó con la broma y al momento de conversar entendió mi punto de vista. Personalmente, agradecí que respondiera mi llamada y arregláramos el tema rápidamente ¡Todo bien!".

Por otro lado, el deportista aprovechó la instancia para reflexionar en torno a los comentarios en redes sociales y el impacto que crean en las personas: "Un hombre de honor siempre va a defender a su familia. Hay cosas con las que no se juega. Lamentablemente, un gran porcentaje de la población de Chile ha normalizado el bullying virtual".

Reyes hizo una invitación a cuestionar estas actitudes y a reemplazarlas con otros valores, como el honor, el respeto y el amor, rechazando tajantemente el odio.

"Me considero una persona con un gran sentido del humor, pero nunca voy a aceptar, o reírme, de comentarios de odio que dejan personas que se esconden detrás de un teléfono. Su único fin es hacer daño. No está bien. Tenemos que proteger la integridad de este país y no aceptar que se normalice el odio virtual", concluyó Sammis.

Revisa las publicaciones de Instagram: