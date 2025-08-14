 La sorpresiva reaparición de la expareja de Sammis Reyes desata ola de rumores - Chilevisión
14/08/2025 23:00

Nicole Kotler, expareja de Sammis Reyes, reaparece con misterioso mensaje y desata ola de rumores

La joven estadounidense, que se desempeña como directora de marketing, publicó un mensaje que rápidamente varios vincularon con el deportista.

Publicado por CHV Noticias

Sorpresa causó entre los usuarios la inesperada reaparición de Nicole Kotler, quien estuvo junto a Sammis Reyes por más de una década.

La joven lo hizo dejando un misterioso mensaje en sus historias de Instagram.

"Una mujer que ha pasado por momentos duros, ha estado contra la pared y, aun así, ha salido más fuerte con el señor de su lado, es imparable", consignó FMDOS.

De inmediato, hubo muchos que vincularon este mensaje con el reciente anuncio de paternidad del deportista junto con su pareja Emilia Dides, aunque lo cierto es que solo es un rumor.

¿Quién es Nicole Kotler?

Y aunque la figura de Nicole Kotler es algo desconocida en Chile, en Estados Unidos es una importante directora de marketing.

La joven estadounidense forma parte de la agencia de representación de talentos, Grady, que agrupa deportistas, influencers y otros rostros.

En marzo de 2023, Kotler contrajo matrimonio con Sammis Reyes tras cerca de una década juntos. Sin embargo, apenas un año después decidieron ponerle fin a la relación y se divorciaron.

El propio deportista reveló que fue él quien tomó la decisión y complementó diciendo que se dio en buenos términos. "Ella fue muy buena conmigo, fue una muy buena experiencia, pero claramente teníamos filosofías de vida distintas", dijo.

Meses después de esa confesión, Sammis Reyes anunció públicamente su romance con Emilia Dides.

