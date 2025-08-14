¿Encontró el amor? Gala Caldirola deja la grande con crípticas fotos junto a su rumoreada nueva pareja - Chilevisión

La influencer y chica reality pareció ponerle fin a varios meses de rumores sobre su estado sentimental.

Gala Caldirola parece haber vuelto a encontrar el amor. O al menos así lo dejan entrever las recientes fotos publicadas por ella en sus redes sociales.

A través de Instagram, la ex chica reality compartió una serie de fotografías en las que se confirma su regreso a Chile y se evidencia esta rumoreada relación.

En una de las fotografías, en la que solo se ven siluetas, se le ve siendo llevada en brazos por el hombre en cuestión.

En otra, más adelante, aparece su mano —junto a la del que se presume es el mismo hombre— dando un brindis.

Entre medio, a la modelo e influencer se le ve disfrutando del trekking, la comida y la naturaleza. Algo que confirma en la descripción del posteo.

"Si la vida es un ratito, ¡yo quiero vivirla así! Libre, plena, enfocada, en paz, en plenitud... A nuestra manera", escribió.

De esta forma, Caldirola pareció ponerle fin a varios meses de rumores sobre su estado sentimental.