VIDEO | “Él lo sintió todo”: El mágico momento que vivió Emilia Dides tras revelar su embarazo - Chilevisión

Emilia Dides y Sammis Reyes remecieron las redes sociales tras anunciar que se convertirán en padres. Ahora, la pareja compartió un emotivo registro en medio de sus vacaciones en Emiratos Árabes.

A través de Instagram, la ex Miss Universo Chile subió un video en el que se les ve interactuando con camellos en el desierto, una actividad típica en el país del Medio Oriente.

En ese momento, un camello se acercó a la pareja y posó su cabeza cerca del abdomen de la modelo, como si supiera que ella está embarazada. "Él lo sintió todo", escribió la cantante sobre el video.

La dulce espera de Emilia Dides y Sammis Reyes

Durante la tarde de este lunes, Emilia Dides y Sammis Reyes confirmaron que esperan a su primer hijo o hija juntos con un video grabado en medio del desierto de Emiratos Árabes.

“El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”, dice el anuncio en donde aparece el exjugador de la NFL besando el vientre de Dides.

La publicación revolucionó las redes sociales. Seguidores y figuras del espectáculo nacional como Kel Calderón, Ignacia Antonia, Fran Maira, Valentina Roth y Pangal Andrade dejaron sus felicitaciones para la pareja.