¡A lo Aladdin! Emilia Dides y Sammis Reyes impactan con fotos desde mezquita en Abu Dabi - Chilevisión

La pareja publicó fotos de su visita a la histórica mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, desatando una ola de comentarios de sus seguidores. "Le diré a mis hijos que ellos eran Aladdín y Jazmín", señalaron.

Emilia Dides y Sammis Reyes desataron una ola de comentarios tras compartir fotos de sus vacaciones por Emiratos Árabes Unidos.

La pareja visitó la histórica mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, donde ambos lucieron un look al estilo árabe que encantó a sus fanáticos.

Por un lado, Sammis vistió una túnica blanca y gafas de sol, mientras que Emilia utilizó una prenda blanca con detalles dorados que cubría sus hombros, brazos y piernas, además de un pañuelo amarillo para cubrir el cabello.

El exjugador de la NFL escribió en la publicación: "Les presento una maravilla del mundo y atrás una de las mezquitas más famosas del planeta".

"Puedo confirmar que las mejores experiencias de vida se hacen viajando con las personas que uno ama a lugares desconocidos. Gracias universo por darme esta oportunidad", cerró el deportista.

Las imágenes generaron la inmediata reacción de sus seguidores, quienes incluso compararon a la pareja con personajes de ficción. "Le diré a mis hijas que ellos eran Aladdín y Jazmín" y "les diré a mis hijos que ellos eran Onur y Sherazade", comentaron.

"La Emi parece una muñeca, es que no puede ser tan linda", "parecen IA de lo perfectos", "están para una teleserie turca" y "están llevando esto al siguiente nivel", fueron otros comentarios de los usuarios.

Cabe mencionar que a fines de julio, Sammis sorprendió a la cantante con el regalo de un viaje juntos a Dubái tras el fin de su reinado como Miss Chile.