“A pescados...”: Sammys Reyes furioso con Pastor Rocha tras polémica mención a Emilia y su hijo - Chilevisión

El Pastor Rocha había asegurado que quería convertirse en el "padrastro" de su hijo y que Emilia se había embarazado porque al comediante le gustaban las mujeres con hijos.

Sammis Reyes causó polémica este jueves tras responder a los dichos del Pastor Rocha en redes sociales, quien aseguró que quería convertirse en el "padrastro" de su hijo con Emilia Dides e incluso le ofreció golpes al deportista.

"Yo creo que esto es una estrategia de la hermana Emilia porque ella sabía perfectamente que a mí lo que me gusta son las mamitas solteras (...) porque quería entrar en mi target (...) Yo te prometo algo, yo voy a ser un buen padrastro", había señalado el comediante en Instagram.

¿Qué pasó entre Sammis Reyes y el Pastor Rocha?

Aunque Sammis no había reaccionado, horas más tarde el pastor estuvo presente en el último capítulo de La Junta, donde declaró entre gritos: "Sammis Reyes ¿Has venido para acá? ¡Péscate a combos, hijo! (...) A pescados más grandes le he pegado yo".

Sin embargo, no se detuvo ahí, porque mirando a la cámara, el comediante gritó: "¡Péscate a combos, mano a mano, tú y yo solos por la Emilia! ¡Emilia, te amo!".

Dicho capítulo terminó por enfurecer a al deportista, quien comentó en el video y también le dedicó una historia en su cuenta de Instagram: "Métete con cualquier hu..., menos con mi mujer y mi hijo ¡Se te pasó la mano con..., te aguanté una, pero esta ni cag... ¡Contesta mi llamada, hue... poco hombre!", sin embargo, minutos más tarde borró sus publicaciones.

La situación generó revuelo entre los internautas y horas más tarde, el pastor Rocha comentó en Instagram: "La gente es sapa de la yuta. Estuvimos hablando con el hermano y aclarando el videíto que se hace sin afán de ofender".

"Era una humorada, él lo entendió. Tiene buen sentido del humor", concluyó el comediante.

Revisa las publicaciones de Instagram: