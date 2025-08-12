El particular “indicio” que habría dado Sammis Reyes sobre embarazo de Emilia Dides - Chilevisión

Una conmovedora noticia compartieron Sammis Reyes y Emilia Dides, quienes confirmaron que están esperando a su primer hijo.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, la modelo y cantante nacional comunicó que está embarazada, generando una ola de comentarios.

"El mejor regalo que nos ha dado la vida. Te esperamos con mucho amor", señaló la pareja en Instagram, donde el ex jugador de la NFL le da un beso en la panza a la influencer.

Sammis Reyes anticipó su deseo de ser padre

La noticia se dio pocas semanas después de que Reyes anticipara su deseo de convertirse en padre, lo que algunos tomaron como un "indicio" de lo que se venía.

En una entrevista con Zapping Sports a comienzos de julio, el atleta afirmó que el tener un hijo "es un plan de vida de los dos".

"Creo que los hijos son los herederos que uno deja en el mundo. Es una forma de trascender (...) Siento que son una forma de dejar legado", señaló

Además, el otrora seleccionado de básquetbol mencionó en esa instancia que Dides "no sólo es mi pareja. Es alguien que admiro, respeto y me inspira todos los días, creo que tiene el paquete completo que a mí me movió el piso, lo digo públicamente".

Sobre si tienen planes de matrimonio, el deportista confesó que "sí, obvio que nos proyectamos. Ella todos los días me pregunta, jaja".