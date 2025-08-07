“Yo me sumo”: Sammis Reyes se la juega y pide a Ibai Llanos estar en La Velada del Año 2026 - Chilevisión

Sammis Reyes sorprendió a sus seguidores al lanzar una llamativa propuesta a Ibai Llanos, esto de cara a La Velada del Año 2026.

A semanas de que se realizara un nuevo evento de boxeo entre streamers, el ex jugador de la NFL publicó un directo mensaje hacia el creador de contenidos español.

"Oye, Ibai. Yo me sumo a La Velada del Año el otro año. Mi gente en Chile me lo está pidiendo ¿Nos vemos?", comentó en una historia de Instagram.

Con esto, el otrora seleccionado de básquetbol se mostró más que dispuesto a colocarse los guantes y subirse al ring, acontecimiento que es seguido por millones de usuarios en todo el mundo.

Anteriormente, La Velada del Año contó con presencia nacional con "Shelao" Álvarez y el youtuber Germán Garmendia.

Los ganadores de La Velada del Año 2025

En la última edición de La Velada del Año, realizada en Sevilla, los ganadores de las peleas fueron los siguientes: