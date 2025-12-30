Quién es Sofía Orozco, la mujer con la que Christiane Endler se casó por segunda vez - Chilevisión

Christiane Endler disfrutó de un fin de semana muy especial, casándose por segunda vez con Sofía Orozco en una íntima ceremonia.

El matrimonio se realizó en una casona de Algarrobo, lugar al que llegaron familiares y cercanos de ambas que disfrutaron un gran momento.

La arquera de la Selección Chilena y el Olympique de Lyon tuvo su primera boda en 2021 con su actual pareja, la que en esa oportunidad se hizo en Francia con restricciones producto del COVID-19.

¿Quién es Sofía Orozco, la esposa de Christiane Endler?

Orozco es Kinesióloga y se tituló de la universidad en 2019, conociendo a Endler en diferentes reuniones sociales y partidos de fútbol.

La primera boda tuvo diversas particularidades. Por ejemplo, utilizaron mascarillas por la situación sanitaria y no pudieron tener una gran cantidad de invitados.

La profesional es hija de Marco Antonio Orozco, cantante nacional conocido popularmente como "Cristóbal" que se refirió a esta relación hace algunos años.

"Son dos personas maravillosas. Se aman y quieren hacer crecer su familia con una humildad realmente impresionante", comentó en La Divina Comida el 2022.

Actualmente, la pareja vive en Francia con Sofía Orozco acompañando a Endler, quien se desempeña en uno de los equipos más exigentes del mundo.