Particular acción de Emilia Dides desató acalorado debate en redes: Esto respondió la ex Miss Chile - Chilevisión

El actuar de la modelo generó opiniones divididas en redes sociales a las cuales respondió.

A pocos días de anunciar su embarazo, Emilia Dides se convirtió en objeto de una suerte de 'polémica virtual' por la que recibió cientos de comentarios reprochándola.

A través de redes sociales, decenas de usuarios transmitieron su preocupación por el actuar de la ex Miss Chile en medio de sus vacaciones en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Particular acción de Emilia Dides desató acalorado debate en redes: Esto respondió la ex Miss Chile

En concreto, los internautas apuntaban a que la cantante y modelo usó un buggy en las dunas, algo que fue considerado por muchos como un "deporte extremo" y riesgoso para el bebé.

Otros usuarios, por el contrario, calificaron de "exageradas" y "cuáticas" las múltiples advertencias, dando origen a un intenso debate.

"No andas trayendo un muñeco en el vientre", "cuídate, Emilia, esos movimientos son un poco peligrosos para el bebé" y "está embarazada, no enferma, que son cuáticas" fueron algunos de los comentarios de lado y lado.

De todas formas, lo que sí es seguro es que Emilia Dides estuvo al tanto de los reproches en su Instagram. Es más, incluso se dio el tiempo de responder a una de las intervenciones.

"Cuídese y no haga deportes extremos", escribió una usuaria. ¿La respuesta? No tardó en llegar.

"Obvio que sí, ¡siempre cuidándome! Pero tiene que salir guerrero", contestó.

Mira acá la respuesta de Emilia Dides: