 Particular acción de Emilia Dides desató acalorado debate en redes: Esto respondió la ex Miss Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/08/2025 18:40

Particular acción de Emilia Dides desató acalorado debate en redes: Esto respondió la ex Miss Chile

El actuar de la modelo generó opiniones divididas en redes sociales a las cuales respondió.

Publicado por CHV Noticias

A pocos días de anunciar su embarazo, Emilia Dides se convirtió en objeto de una suerte de 'polémica virtual' por la que recibió cientos de comentarios reprochándola. 

A través de redes sociales, decenas de usuarios transmitieron su preocupación por el actuar de la ex Miss Chile en medio de sus vacaciones en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Particular acción de Emilia Dides desató acalorado debate en redes: Esto respondió la ex Miss Chile

En concreto, los internautas apuntaban a que la cantante y modelo usó un buggy en las dunas, algo que fue considerado por muchos como un "deporte extremo" y riesgoso para el bebé.

Otros usuarios, por el contrario, calificaron de "exageradas" y "cuáticas" las múltiples advertencias, dando origen a un intenso debate. 

"No andas trayendo un muñeco en el vientre", "cuídate, Emilia, esos movimientos son un poco peligrosos para el bebé" y "está embarazada, no enferma, que son cuáticas" fueron algunos de los comentarios de lado y lado.

De todas formas, lo que sí es seguro es que Emilia Dides estuvo al tanto de los reproches en su Instagram. Es más, incluso se dio el tiempo de responder a una de las intervenciones.

"Cuídese y no haga deportes extremos", escribió una usuaria. ¿La respuesta? No tardó en llegar.

"Obvio que sí, ¡siempre cuidándome! Pero tiene que salir guerrero", contestó.

Mira acá la respuesta de Emilia Dides:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua

La Corporación de la Cultura de la ciudad publicó un comunicado donde expresó su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista y la instaron a ofrecer disculpas.

14/08/2025

“Se fueron los tres...”: Mamá de “Barbie-narco chilena” dedicó emotivo mensaje de despedida

La madre de Karen Soto Mancilla, fallecida este martes en un trágico siniestro vial, fue hasta su cuenta de Facebook para compartir un emotivo mensaje dedicado a la memoria de sus familiares.

14/08/2025

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan algunos requisitos.

14/08/2025

¿Qué fue de Augusto Schuster? De promesa de Amango a streamer que ahora vive en EEUU

Con tan solo 14 años, el joven destacó por su talento en la actuación y la música. Si bien participó en varias producciones televisivas, su vida terminó tomando un inesperado rumbo.

14/08/2025