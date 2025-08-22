 Emilia Dides y Sammis Reyes relataron cómo se enteraron del embarazo... y el inesperado rol que tuvo la IA - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado “Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 19:42

“Se me caían las lágrimas”: Así se enteraron Emilia Dides y Sammis Reyes del embarazo

Ambos participarán del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde revelarán detalles de uno de los momentos más lindos de sus vidas.

Publicado por CHV Noticias

Emilia Dides y Sammis Reyes estarán presentes en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde darán a conocer detalles inéditos de una de las grandes noticias de sus vidas: el embarazo y la espera de un bebé.

En el espacio de Chilevisión, los dos contaron cómo se enteraron de la situación y recordaron sus reacciones. 

Además, ambos tuvieron emotivas palabras, pese a lo sorpresivo que fue. Al menos en el caso de la ex Miss Universo, ser madre siempre estuvo en sus planes.

"Siempre he querido (...) Nunca me había sentido con tantas ganas de ser mamá como estando con Sammis... Pasó, fue un regalo que nos mandó Dios, y lo estamos disfrutando como nunca", expresó de entrada.

El exdeportista tampoco ocultó su emoción por el momento: "Somos de la filosofía de que en ese momento decíamos que, si esto pasa, va a ser la bendición más linda del mundo".

El inesperado rol de ChatGPT en el descubrimiento del embarazo de Emilia Dides

Según relató la ex Miss Universo, ese día especial comenzó de manera inesperada.

Y así lo recordó: "Me pongo un perfume y digo: 'Qué asco este olor, no lo soporto'. Sammis me dice: 'Qué raro, si te encanta ese perfume...'".

"Eran tantas las dudas y la ansiedad que, antes de comprar un test de embarazo, le consulté a ChatGPT: 'Me siento extraña, no me gusta el olor a perfume, siento algo extraño'", recordó haberle escrito.

Dides recuerda que la IA respondió tajante: "Hay un 90% de que estés embarazada".

"Compré dos test de embarazo y en la mañana hicimos la prueba. Salió la respuesta de inmediato, las dos rayas muy marcadas; estaba muy embarazada. Sammis, emocionado, me abrazó y me dijo: 'Es un regalo'", rememoró a continuación.

El exdeportista también lo recuerda con claridad y expresa que "fue el mejor momento de mi vida". "Me caían las lágrimas. Y lo único que atiné fue abrazar a la Emilia por minutos, no sé cuántos minutos. Le daba besos en la guata, sentí algo superlindo que me cambió. Cambió toda mi perspectiva de vida en un instante".

"Voy a hacer todo para que esta guagua sea la más feliz del mundo, para que la Emilia sea la más feliz del mundo", concluyó Sammis.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

“Era eso o puñaladas hasta morir”: Hincha de la U relató salto al vacío desde estadio de Independiente

El joven detalló su actuar y explicó que se lanzó desde la tribuna para evitar ataques mayores de los barristas argentinos que irrumpieron en el sector.

22/08/2025

Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado en el que rechazaron "cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

22/08/2025

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

22/08/2025

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025