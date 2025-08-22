 Emilia Dides confiesa insólita anécdota que pudo poner en riesgo su relación con Sammis Reyes: “No recibí respuesta” - Chilevisión
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado "Destinados a la reflexión...": Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
22/08/2025 17:54

El romance que pudo no ser: Emilia Dides desclasifica inédita anécdota de su relación con Sammis Reyes

La ex Miss Universo y el exdeportista dirán presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar.

Publicado por CHV Noticias

En un capítulo imperdible, Emilia Dides y Sammis Reyes abordarán en Podemos Hablar cómo fue el inicio de su relación, desclasificando detalles inéditos. 

Sin embargo, el primer episodio de esta historia de amor no es lo que parece. Según Dides, todo comenzó con un jugado DM de Instagram, que terminó sin contestación.

"Hace tres años, me sale un video de un hombre grande, color cafecito, capuchino... Me atreví a hablarle por Instagram. Le digo: 'Hola'. No recibí respuesta. Para no perder la dignidad, borré el mensaje", recordó. 

Eso pareció echar por tierra cualquier tipo de vínculo. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente este año. Dides cuenta de que volvió a escribirle y que, esta vez, se dio cuenta de que él la seguía. "Llegó mi momento", dijo haber pensado ella.

Emilia Dides relata que le envió nuevos mensajes y que ahora también se la jugó enviando un audio: "Lo que pasa es que un programa me preguntó a quién quería conocer en la Gala de Viña y respondí que a ti, perdón lo directa, pero te encuentro muy guapo", le dijo al exjugador de la NFL. Él, por su parte, le contestó: "Estoy muy soltero y me encantaría que fuéramos a comer".

Eventualmente, dice Reyes ahora, ambos concretarían esta cena, con un final feliz: "La paso a buscar; yo estaba de pasada en Chile, vine a ver a mi familia y tenía planeado irme a Dubái o de vuelta a Miami. Entonces la veo, la huelo y fue todo. Yo no creía en el amor a primera vista hasta que vi a Emilia". 

Tuvieron que transcurrir apenas cinco horas para dar inicio al pololeo. "Yo la vi y me enamoré de ella, creo que ella de mí... me gustan las cosas serias, entonces le dije: 'Emilia, ¿quieres pololear conmigo?' a las cinco horas", añadió el deportista.

"Me la jugué, puse todas las cartas sobre la mesa, yo presentía que ella era muy especial", concluyó.

Ella, por su parte, recuerda algo muy similar: "Siento que fue genuino, fue instantáneo y cuando Sammis me lo estaba diciendo, quizás para muchos es una locura, pero nos conocimos, nos vimos y no necesitaba ni un minuto más para saber que quería contar con él y ahí le dije: 'bueno, sí quería pololear con él".

¿Cómo anunciaron su relación? Sin darle más vueltas, ambos se aparecieron en la alfombra roja de la Gala de Viña 2025, confirmando así su incipiente romance.

"Era el momento perfecto, era una caminata, mi primera vez por la alfombra roja y de repente me encuentro a Sammis esperándome y era como encontrarme con mi príncipe azul, fue el momento perfecto y fluyó así", recordó la reina del certamen. 

¿Dónde ver a Emilia Dides y Sammis Reyes en Podemos Hablar? 

Puedes ver el próximo capítulo de Podemos Hablar este viernes 22 de agosto después de CHV Noticias Central. 

Síguelo por la TV abierta, la Señal en Vivo de chilevision.cl y la app MiCHV.

