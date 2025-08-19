 La burlesca imitación de Emilia Dides a Sammis Reyes por video viral desata ola de reacciones - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 19:14

“Me sale mejor”: La burlesca imitación de Emilia Dides a Sammis Reyes por video viral

La ex Miss Chile tomó su celular, se grabó reeditando un video viral de su pareja y desató una ola de reacciones y risas en redes. Mira acá de qué se trata.

Publicado por CHV Noticias

En medio de días un tanto turbulentos para la pareja conformada por Sammis Reyes y Emilia Dides, la ex Miss Chile decidió usar sus redes sociales para distraerse.

Y lo hizo haciendo —ni más ni menos— que una imitación de un video viral que su pareja protagonizó hace escasas semanas.

Recordemos que fue a comienzos de mes que el exjugador de la NFL 'desafió' al streamer español Ibai Llanos a invitarlo a la próxima Velada del Año, un evento en el que creadores de contenido se entrenan y enfrentan en un combate de boxeo.

La burlesca imitación de Emilia Dides a Sammis Reyes por video viral: "Me sale mejor"

En ese contexto, Emilia Dides tomó su celular y, utilizando el mismo filtro que el imitador Felipe Parra utilizó antes para hacer lo propio, reeditó un video viral del ex deportista.

"Oye Ibai, yo me sumo a la velada del otro año. ¿Nos vemos?", 'dijo' la modelo y cantante, utilizando un audio del propio Sammis. 

Lo hizo, además, exagerando los gestos de cara y movimientos de lengua —que recuerdan a su pareja—, y selló con un reconocible movimiento con su brazo y mano empuñada.

Para cerrar, Dides completó: "Me sale mejor". Así, el registro se ha convertido en una suerte de trend en redes sociales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025