La burlesca imitación de Emilia Dides a Sammis Reyes por video viral desata ola de reacciones - Chilevisión

La ex Miss Chile tomó su celular, se grabó reeditando un video viral de su pareja y desató una ola de reacciones y risas en redes. Mira acá de qué se trata.

En medio de días un tanto turbulentos para la pareja conformada por Sammis Reyes y Emilia Dides, la ex Miss Chile decidió usar sus redes sociales para distraerse.

Y lo hizo haciendo —ni más ni menos— que una imitación de un video viral que su pareja protagonizó hace escasas semanas.

Recordemos que fue a comienzos de mes que el exjugador de la NFL 'desafió' al streamer español Ibai Llanos a invitarlo a la próxima Velada del Año, un evento en el que creadores de contenido se entrenan y enfrentan en un combate de boxeo.

La burlesca imitación de Emilia Dides a Sammis Reyes por video viral: "Me sale mejor"

En ese contexto, Emilia Dides tomó su celular y, utilizando el mismo filtro que el imitador Felipe Parra utilizó antes para hacer lo propio, reeditó un video viral del ex deportista.

"Oye Ibai, yo me sumo a la velada del otro año. ¿Nos vemos?", 'dijo' la modelo y cantante, utilizando un audio del propio Sammis.

Lo hizo, además, exagerando los gestos de cara y movimientos de lengua —que recuerdan a su pareja—, y selló con un reconocible movimiento con su brazo y mano empuñada.

Para cerrar, Dides completó: "Me sale mejor". Así, el registro se ha convertido en una suerte de trend en redes sociales.