“Nada que decir”: Sammis Reyes reaccionó a imitación del comediante Felipe Parra - Chilevisión

El deportista comentó la imitación en la que el comediante chileno resaltó algunas reconocibles características de la personalidad de la pareja de Emilia Dides.

Sammis Reyes reaccionó al reciente video del imitador Felipe Parra, en el que el comediante utiliza la voz del exfutbolista de la NFL para imitarlo.

"Jajajaja te salió buena!! Nada que decir", comentó el deportista en el video de Parra que acumula casi 1 millón de reproducciones en Instagram.

Felipe Parra imita a Sammis Reyes

El comediante utilizó aspectos característicos del deportista para grabar un video con la imitación de la pareja de Emilia Dides.

"Oye, Ibai, yo me sumo a la velada del otro año, pero con el Pastor Rocha, con ese hue.. quiero pelear", indicó Parra en su imitación a propósito del intercambio de palabras entre Reyes y el comediante Pastor Rocha hace algunas semanas.

"Me teni que invitar, ¿sabi' por qué? Porque ahora tengo que juntar plata, voy a ser papá, voy a ser pap" , agregó Parra, burlándose del acento de Reyes y haciendo referencia al proceso de embarazo que vive el deportista con la cantante y modelo Emilia Dides.

"Muchos me dicen que vendo humo, pero sabi' que, por lo menos, vendo algo", finalizó.