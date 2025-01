Guerra declarada: Felipe Parra arremete contra Naya Fácil y tacha de “absurdas” sus acusaciones - Chilevisión

Aunque admitió haberlo tomado con humor en un principio, el imitador publicó un video en el que aclaró punto por punto los polémicos dichos de la influencer en su contra.

A un día del anuncio de acciones legales en su contra, el imitador Felipe Parra respondió a la influencer Naya Fácil y desmintió las acusaciones que la influencer publicó en redes sociales.

"Me lo tomé con humor porque creo que no da para más el cuento", comenzó diciendo en un video. "Pero inventar cosas, aguantar que mientan o aseguren cosas que no saben lo encuentro feo", advirtió en Instagram.

Parra continuó negando las palabras de la creadora de contenidos, pues desmintió que cobra "cinco veces más que ella" por publicidad en dicha red social. "Yo no vivo de las pymes, ese no es mi trabajo", puntualizó.

"Uno se puede reír del tema pero cuando comienzan a victimizarse, se ven atrapadas, se sienten con el derecho de insultar. (...) ¿Pero hay que aguantarlo porque es Naya Fácil? No creo", reflexionó en el registro.

Posteriormente, el artista aclaró la publicidad que hizo caracterizado de Naya Fácil y aseguró que fue para "agradecer a un amigo que me mandó unas zapatilas". "No he recibido un peso", recalcó.

Finalmente, catalogó de "absurda" la acusación de la Reina del Festival de Viña, quien señaló que "la plata transforma a la gente". "¿Qué plata? Llevo dos años viviendo de esto, antes era guardia de seguridad", sentenció.

Naya Fácil insistió en acusación contra Felipe Parra

Previo a la respuesta del imitador, la influencer publicó una serie de historias en las que profundizó en su molestia, haciendo hincapié en que Parra se habría aprovechado de su buena voluntad para ganar dinero a costa de ella.

"Cuando vi que estaba haciendo publicidad en Instagram a pymes cobrando más de lo que yo misma cobro lo encontré una falta de respeto, porque antes de hacer esta publicidad ni siquiera me pidió el permiso", declaró en una historia.

"Claramente le pagaron", especuló, "sabiendo que yo me dedico a eso. La plata nubla la mente de la gente, pero claro, cuando él subió la imitación hacia mí me etiquetó en todas partes para que lo subiera. (...) Pero la gente le das el codo y se toman el hombro", complementó.

En otra publicación, respondió a un seguidor que le escribió por mensaje interno y preguntó: " ¿Te gustaría que ganaran plata a costa de tu imagen? Y no cobra barato, cobra 5 veces más de lo que yo cobro. O sea, fome igual. Aprovechan hasta lo último que pueden".