Carla Ballero rompe el silencio y responde a graves acusaciones por millonaria deuda - Chilevisión

Carla Ballero respondió tras ser acusada de mantener una millonaria deuda por el no pago de arriendo, servicios básicos, gastos comunes y además, daños en el inmueble.

Esta información fue revelada Carla Ibáñez, ex pareja de Raúl Fergie, quien es el actual esposo de la viñamarina, y donde se señaló que la ex chica Morandé Con Compañía mantenía una deuda cercana a los 40 millones de pesos.

La panelista del programa Sígueme de TV+ utilizó el mencionado espacio para responder a las graves acusaciones que hizo la ex pareja del padre de sus hijos.

Carla Ballero se refirió a denuncia por millonaria deuda

La modelo aclaró que no quiso hablar antes por un problema de salud de una de sus hijas, aunque no dejaría pasar la situación al tratarse de un "tema grave".

"Firmé un acta de entrega de ese departamento, el año 2020, el 5 de mayo. Yo ingresé ese departamento en diciembre de 2018… Son cerca de 15 meses. Si yo no hubiese pagado nada de esos arriendos, la deuda no sería de $40 millones y me habrían cortado la luz y el agua", partió declarando.

De todas formas, Ballero reconoció que tuvo constantes atrasos en los pagos, pero descartó haber dejado una deuda al abandonar el inmueble.

"Yo no tenía pensión de alimentos y mantenía sola a mis hijos. Me hacía cargo de todo, entonces para mí era bien difícil vivir en un departamento que sabía que no me iba a dar el cuero para pagar", agregó.

Finalmente, aseguró que dejó el arriendo sin dejar deudas. "Yo no me podía ir sin dejar todo en orden, tengo todos los traspasos, puedo mostrar las cartolas, todo se puede mostrar y acreditar".