Compartieron la misma fotografía: Reportan que Fran Virgilio tuvo cita romántica con misterioso galán - Chilevisión

26/12/2025 13:39

Compartieron la misma fotografía: Reportan que Fran Virgilio tuvo cita romántica con misterioso galán

El encuentro se habría dado en medio de los trámites de divorcio que Fran Virgilio estaría llevando a cabo con Karol Lucero, tras la infidelidad de este último.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, se dio a conocer que Fran Virgilio habría tenido una cita romántica con un nuevo galán, luego de que se revelara que está realizando los trámites de divorcio con Karol Lucero.

La información de este proceso fue entregada por Cecilia Gutiérrez, quien señaló: "La decisión que tomó Fran Virgilio desde un principio tuvo que ver con alejarse de Karol, de dar vuelta la página y comenzar un inmediatamente una nueva vida".

¿Con quién salió Fran Virgilio?

Horas después, el portal Infama publicó el relato de una persona que escribió: "Vi a la ex de Karol con otro", en alusión a Virgilio.

Al respecto, mostraron una historia de Instagram de la influencer, donde aparece en un bar bebiendo una copa de espresso martini, uno de sus cócteles favoritos y señalaron: "Este día los vieron, él compartió la story que ella publicó".

Finalmente, mostraron una fotografía del rostro del hombre que habría tenido la cita con Fran Virgilio, pero no revelaron el nombre.

Revisa las publicaciones de Instagram:

