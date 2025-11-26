 “Me perturba que...”: Karol Dance tuvo particular interacción con Fran Virgilio y desató las redes - Chilevisión
26/11/2025 17:26

“Me perturba que...”: Karol Dance tuvo particular interacción con Fran Virgilio y desató las redes

El comunicador interactuó con una publicación de Fran en redes sociales donde se produjo un intercambio de mensajes entre familia en alusión a la polémica infidelidad de Karol con DJ Isi Glock.

Publicado por CHV Noticias

Karol Dance encendió las redes sociales este miércoles tras reaccionar a una publicación de Fran Virgilio por primera vez tras la infidelidad con DJ Isi Glock.

El comunicador le dio "me gusta" a un carrusel de fotografías donde Fran muestra recuerdos de su estadía en Estados Unidos y en ella pone mensajes en alusión a la separación con Karol.

¿Qué pasó con Karol Dance y Fran Virgilio?

"Girl whatever. Disfruta. Las últimas fotos del lugar que me ayudó a sanar tanto, agradecida es poco", señaló Virgilio respecto del viaje que realizó a Estados Unidos luego de que estallara la infidelidad de Karol Lucero. 

La joven llegó a la casa de su tía, Patricia, quien escribió en la publicación: "Dios, me puse a llorar. Te extraño, mi niña hermosa y me llena el alma de alegría saber que el estar acá te ayudó a sanar. Siento paz. Estoy tan orgullosa de la maravillosa y fuerte mujer que eres. Tienes una casa aquí, para siempre ¡Te amo, preciosa!".

"Les debo mucho, gracias", contestó Fran Virgilio, a lo que su tía agregó: "Mi niña hermosa, solo te debes a ti ser feliz. Tu primero, siempre ¡Te quiero mucho!".

Sin embargo, la interacción del comunicador generó una ola de comentarios: "Me perturba que esta publicación le guste a Karol Lucero", "Innecesario", "Aún se siguen en Instagram" y "Seguir en Instagram no es nada", señalaron algunos internautas.

Finalmente, la madre de Francisca, Cecilia, también escribió en la publicación, agradeciendo a su hermana por toda la ayuda brindada en estos meses.

Revisa la publicación de Instagram:

