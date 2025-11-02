“Me juré lealtad”: Fran Virgilio y Karol Lucero encendieron las redes con comentadas indirectas - Chilevisión

Mientras que la influencer dejó entrever que no existirían chances de una reconciliación con el animador, este último publicó curiosas canciones en sus redes sociales.

Este sábado Fran Virgilio y Karol Dance causaron revuelo en redes sociales tras una serie de indirectas publicadas en Instagram en medio del escándalo por la infidelidad del animador.

La influencer ya había levantado las alarmas tras darle un consejo a una seguidora que decía: "Elige mil veces volver a preguntar: '¿Cuál es tu color favorito?', en lugar de seguir diciendo: 'Prométeme que esta vez será distinto'", dando a entender que no habría una reconciliación con Karol.

¿Indirectas entre Karol Dance y Fran Virgilio?

Sin embargo, durante la noche, Virgilio respondió a un mensaje de una internauta que decía: "¡Sigue así! No bajes los brazos", a lo que ella respondió: "No los bajaré. Me juré lealtad a mí, a mí misma y solo a mí y ustedes hagan lo mismo. Los quiero mucho, me mandan mensajes muy lindos".

Momentos después, Karol publicó una historia con un filtro en blanco y negro mientras manejaba su vehículo con la canción "Vuélveme a querer" de Cristian Castro de fondo.

Particularmente, el animador escogió la parte que menciona: "Que nada dura para siempre, es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Vuélveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir como se vive con el frío en el alma ¿Cómo le hago sin ti, sin ti?".

Finalmente, cabe destacar que Karol Dance volvió a Chile durante las celebraciones de Halloween, mientras que Fran Virgilio aún está de viaje, visitando a su familia en Estados Unidos.