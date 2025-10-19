 “Enamorándome...”: Publicación de Fran Virgilio desata furor en sus seguidores - Chilevisión
19/10/2025 16:25

“Enamorándome...”: Publicación de Fran Virgilio desata furor en sus seguidores

Actualmente, la influencer se encuentra en Estados Unidos visitando a su familia, por lo que compartió una serie de fotos del viaje con una curiosa descripción.

Publicado por CHV Noticias

Fran Virgilio sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotos durante su viaje a Estados Unidos con una curiosa descripción.

La influencer acompañó los registros con el texto "pero te deseo lo mejor, este capítulo se llama: Enamorándome de mí otra vez, o algo así".

Inmediatamente, los seguidores de Virgilio notaron que la dedicatoria podría ser para Karol Dance, luego del escándalo de infidelidad.

De esa forma, la influencer puso fin a las especulaciones sobre una posible reconciliación, luego de que algunos de sus seguidores insinuaran un acercamiento entre ambos.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios en favor de la joven: "Te ves más feliz así", "eres una mujer maravillosa", "eres tan divina, por favor nunca vuelvas con Karol Dance", "sigue así y no vuelvas atrás".

Mira la publicación a continuación:

