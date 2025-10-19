“Enamorándome...”: Publicación de Fran Virgilio desata furor en sus seguidores - Chilevisión

Actualmente, la influencer se encuentra en Estados Unidos visitando a su familia, por lo que compartió una serie de fotos del viaje con una curiosa descripción.

La influencer acompañó los registros con el texto "pero te deseo lo mejor, este capítulo se llama: Enamorándome de mí otra vez, o algo así".

Inmediatamente, los seguidores de Virgilio notaron que la dedicatoria podría ser para Karol Dance, luego del escándalo de infidelidad.

De esa forma, la influencer puso fin a las especulaciones sobre una posible reconciliación, luego de que algunos de sus seguidores insinuaran un acercamiento entre ambos.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios en favor de la joven: "Te ves más feliz así", "eres una mujer maravillosa", "eres tan divina, por favor nunca vuelvas con Karol Dance", "sigue así y no vuelvas atrás".

