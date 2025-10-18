 “Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance - Chilevisión
18/10/2025 10:10

“Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance

La influencer grabó un controversial video donde respondió a los comentarios de sus seguidoras donde se alude a Karol Dance y las posibilidades de una reconciliación.

Publicado por CHV Noticias

Fran Virgilio lanzó ácidos comentarios en su cuenta de TikTok, donde respondió a algunos mensajes de sus seguidoras en los que se hace referencia al quiebre matrimonial con Karol Dance.

La influencer lleva unas semanas en Estados Unidos visitando a parte de su familia, luego de la infidelidad de Karol Dance con la DJ Isi Glock.

¿Qué dijo Fran Virgilio?

En ese contexto, Virgilio ha mostrado en redes un estilo de vida tranquilo y hogareño; sin embargo, en su último video publicado en redes sociales se grabó cantando "No" de Meghan Trainor, cuya letra señala: "Gracias de antemano (...) si quiero un hombre, entonces conseguiré un hombre, pero nunca es mi prioridad".

En los comentarios, una seguidora escribió: "Fran, por fa no me decepciones, o si no tendré que regresar con mi ex", y ella respondió: "No", seguido de un emoji apuntando a quien lee.

En esa misma línea, otra usuaria señaló: "¡Dicen las malas lenguas que se juntó con el funeque! (sic) Fran, no nos decepciones, please", a lo que Virgilio contestó: "Y es que tú le crees a las malas lenguas".

Con esto, la influencer zanjó la polémica respecto de los rumores que aseguraban que había estado en una cita junto a Karol Dance comiendo pizza durante la última semana.

Finalmente, sus seguidoras destacaron partes de la letra de la canción del video, la cual menciona: "Creo que es tan lindo y creo que es tan dulce como dejas que tus amigos te animen a intentar hablar conmigo, pero déjame detenerte ahí".

Revisa las publicaciones de TikTok:

@franvirgiliocl

señora se le pixeleo la cámara.

♬ NO - Meghan Trainor

