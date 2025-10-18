“Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance - Chilevisión

La influencer grabó un controversial video donde respondió a los comentarios de sus seguidoras donde se alude a Karol Dance y las posibilidades de una reconciliación.
Fran Virgilio lanzó ácidos comentarios en su cuenta de TikTok, donde respondió a algunos mensajes de sus seguidoras en los que se hace referencia al quiebre matrimonial con Karol Dance.
La influencer lleva unas semanas en Estados Unidos visitando a parte de su familia, luego de la infidelidad de Karol Dance con la DJ Isi Glock.
En ese contexto, Virgilio ha mostrado en redes un estilo de vida tranquilo y hogareño; sin embargo, en su último video publicado en redes sociales se grabó cantando "No" de Meghan Trainor, cuya letra señala: "Gracias de antemano (...) si quiero un hombre, entonces conseguiré un hombre, pero nunca es mi prioridad".
En los comentarios, una seguidora escribió: "Fran, por fa no me decepciones, o si no tendré que regresar con mi ex", y ella respondió: "No", seguido de un emoji apuntando a quien lee.
En esa misma línea, otra usuaria señaló: "¡Dicen las malas lenguas que se juntó con el funeque! (sic) Fran, no nos decepciones, please", a lo que Virgilio contestó: "Y es que tú le crees a las malas lenguas".
Con esto, la influencer zanjó la polémica respecto de los rumores que aseguraban que había estado en una cita junto a Karol Dance comiendo pizza durante la última semana.
Finalmente, sus seguidoras destacaron partes de la letra de la canción del video, la cual menciona: "Creo que es tan lindo y creo que es tan dulce como dejas que tus amigos te animen a intentar hablar conmigo, pero déjame detenerte ahí".
señora se le pixeleo la cámara.
señora se le pixeleo la cámara.♬ NO - Meghan Trainor