¿Reconciliación? Las FOTOS que probarían supuesta cita entre Karol Lucero y Fran Virgilio - Chilevisión

Ambos publicaron una foto en un local de pizzas y tomando vino, lo que levantó las sospechas de sus seguidores.

Durante la tarde de este sábado, el influencer Danilo21 notó una similitud entre las historias de Instagram de Karol Lucero y Fran Virgilio.

Y es que ambos publicaron una foto en un local de pizzas, alrededor de la misma hora y con la misma descripción, levantando las sospechas de sus seguidores.

Posteriormente, Danilo21 aseguró que podría tratarte solo de una coincidencia, y es que según él y lo que se podía ver en ambas fotos, serían locales distintos.

Hay que recordar que ambos se encuentran en Estados Unidos por diferentes proyectos personales.

Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha referido al tema.

Mira las fotos a continuación: