“Vuelve a nacer...”: Karol Dance encendió rumores de reconciliación tras reflexión en redes - Chilevisión

Este sábado Karol Lucero revolucionó las redes sociales al compartir una reflexión que habla sobre la transformación del amor y encendió rumores de reconciliación.

Se trata de una historia en su cuenta de Instagram donde además agregó la canción "Back To December" de Taylor Swift, una de las cantantes favoritas de Fran Virgilio.

¿Qué dijo Karol Dance?

"Una puesta de sol nos recuerda que incluso los finales más intensos pueden ser para mejor, aunque sean tapados por una nube gris", señaló Karol en dicha publicación, acompañado de la fotografía de un atardecer.

En esa misma línea, agregó: "Que el amor, como el sol, no desaparece; simplemente se transforma, descansa y vuelve a nacer en otro amanecer".

De fondo, el animador agregó la canción "Back To December" de Taylor Swift, la cual señala: "Entonces este soy yo tragándome mi orgullo, parado frente a ti diciendo lo siento por esa noche".

Por otra parte, también menciona: "Resulta que la libertad no es nada más que extrañarte, deseando haberme dado cuenta de lo que tenía cuando eras mía. Volvería a diciembre, daría la vuelta y lo haría bien".

Cabe destacar que Fran Virgilio continúa en Estados Unidos, donde fue a visitar a parte de su familia tras la polémica infidelidad de Karol Dance con DJ Isi Glock, mientras que Karol también está fuera de Chile.