 “Deja de malgastar tu tiempo”: Fran Virgilio lanzó indirecta utilizando a famoso influencer - Chilevisión
Minuto a minuto
Decretan alerta sanitaria en tres comunas de la región de Valparaíso por casos de posible intoxicación Reportan gran incendio que afecta a toma Dignidad en La Florida Encuentran cuerpo en Río Bueno: Correspondería a joven que desapareció a mediados de septiembre VIDEO | Brutal golpiza en edificio en Recoleta: Nadie conoce al agresor y víctima denuncia a “matón” Matthei sobre Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites y llegue a ser presidente”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/10/2025 17:56

“Deja de malgastar tu tiempo”: Fran Virgilio lanzó indirecta utilizando a famoso influencer

La esposa de Karol Lucero partió a Estados Unidos luego de que se hiciera pública la infidelidad de su marido y, desde allá ha compartido varios mensajes sobre su situación.

Publicado por CHV Noticias

Fran Virgilio lanzó una indirecta a través de una reflexión en sus redes sociales, en medio de la polémica infidelidad que sufrió por parte de su marido, Karol Lucero.

La influencer se encuentra en Estados Unidos, hasta donde viajó para refugiarse con familiares luego de que se conociera el engaño del comunicador. 

Desde allá ha estado compartiendo mensajes y actualizaciones sobre su estado y, aunque no se ha referido públicamente a Karol Lucero, sí ha dado pistas del momento que atraviesa.

La indirecta de Fran Virgilio

La joven compartió en sus historias de Instagram un video del influencer JB Copeland, en donde habla sobre aquellos que no son capaces de asumir sus culpas y responsabilidades.

“Las personas que no están listas para asumir la responsabilidad y ser honestas consigo mismas, probablemente optarán por malinterpretarte”, dice el mensaje. 

La publicación también señala que “lamentablemente, suele provenir de un subconsciente. Aún no pueden oír la verdad. Así que deja de malgastar tu tiempo y vive de una manera que quizás puedan oír”

“Creo que algún día, esas personas podrían aprender a escuchar”, añadió.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pánico en el Metro: Captan momento en que hombre dispara en estación Cumming y huye en bicicleta

Los registros de una cámara de seguridad revelaron el instante exacto en que un sospechoso se baja de una bicicleta para ingresar a la estación y dispararle a la víctima.

09/10/2025

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

09/10/2025

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

09/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025