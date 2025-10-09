“Deja de malgastar tu tiempo”: Fran Virgilio lanzó indirecta utilizando a famoso influencer - Chilevisión

La esposa de Karol Lucero partió a Estados Unidos luego de que se hiciera pública la infidelidad de su marido y, desde allá ha compartido varios mensajes sobre su situación.

Fran Virgilio lanzó una indirecta a través de una reflexión en sus redes sociales, en medio de la polémica infidelidad que sufrió por parte de su marido, Karol Lucero.

La influencer se encuentra en Estados Unidos, hasta donde viajó para refugiarse con familiares luego de que se conociera el engaño del comunicador.

Desde allá ha estado compartiendo mensajes y actualizaciones sobre su estado y, aunque no se ha referido públicamente a Karol Lucero, sí ha dado pistas del momento que atraviesa.

La indirecta de Fran Virgilio

La joven compartió en sus historias de Instagram un video del influencer JB Copeland, en donde habla sobre aquellos que no son capaces de asumir sus culpas y responsabilidades.

“Las personas que no están listas para asumir la responsabilidad y ser honestas consigo mismas, probablemente optarán por malinterpretarte”, dice el mensaje.

La publicación también señala que “lamentablemente, suele provenir de un subconsciente. Aún no pueden oír la verdad. Así que deja de malgastar tu tiempo y vive de una manera que quizás puedan oír”

“Creo que algún día, esas personas podrían aprender a escuchar”, añadió.