Fran Virgilio se pronuncia por primera vez tras escándalo por infidelidad de Karol Lucero - Chilevisión

19/08/2025 19:28

Fran Virgilio se pronuncia por primera vez tras escándalo por infidelidad de Karol Lucero

La influencer y empresaria habló por primera vez tras la polémica que involucró a su marido y a la DJ Isi Glock, quien destapó todo.

Publicado por CHV Noticias

Francisca Virgilio se pronunció por primera vez tras el escándalo de infidelidad de su esposo, Karol Lucero, con Ilaisa Henríquez, destapado la semana pasada

Recordemos que Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, reveló que sostuvo un encuentro con el animador de TV tras coquetear con él.

Incluso, deslizó la posibilidad de estar embarazada de Lucero, lo que añadió con evidencia de la compra de una pastilla del día después, que finalmente decidió no tomar.

Tras el terremoto mediático, el domingo Lucero confirmó que efectivamente sí le fue infiel a su esposa Francisca Virgilio, quien ha optado por mantenerse en silencio. Hasta hoy.

Fran Virgilio se pronuncia por primera vez tras escándalo por infidelidad de Karol Lucero

A través de su canal de Instagram, la influencer y empresaria colgó un breve pero decidor mensaje sobre su presente.

"Gracias. Que todo el amor que me mandan vuelva a ustedes multiplicado", publicó la mujer de 33 años durante la tarde de este martes.

Sin mucho más, de esa publicación se desprende la gratitud que tiene la influencer para con sus seguidores, probablemente por los cientos de mensajes que ha recibido en apoyo luego que estallara el escándalo.

Más temprano, la periodista Cecilia Gutiérrez había destapado unas publicaciones de Cecilia —madre de Virgilio— en las que reflexionaba sobre las relaciones amorosas y el quiebre de su hija.

Mira acá el posteo:

