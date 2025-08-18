 Quién es Fran Virgilio, la influencer casada con Karol Lucero en 2024 y que enfrenta infidelidad - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/08/2025 12:14

Quién es Fran Virgilio, la influencer que enfrenta infidelidad de Karol Lucero en su matrimonio

Francisca Virgilio, esposa de Karol Dance, es empresaria y trabaja activamente en redes sociales. Recientemente ha estado en medio de la polémica luego de que se destapara la infidelidad del comunicador.

Publicado por CHV Noticias

María Francisca Virgilio es una influencer que está casada con Karol Dance y se ha visto expuesta luego de que el animador confirmara haberle sido infiel con la  DJ Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock.

La empresaria de 33 años contrajo matrimonio con Karol Lucero en noviembre del 2024 y desde comienzos de su relación ha trabajado activamente en el rubro de la moda y como modelo publicitaria en redes sociales. 

¿Quién es Fran Virgilio? 

Francisca Virgilio tiene una amplia carrera profesional ligada al mundo de la moda, publicidad y el comercio. 

Creadora de su propia marca de lencería y bikini, desde temprana edad se desempeñó como modelo publicitaria de reconocidas marcas nacionales e internacionales.

En uno de esos trabajos conoció a Karol Dance, cuando el comunicador aún estaba en Yingo, e iniciaron una relación de casi dos años antes de contraer matrimonio. 

Tras hacerse conocida públicamente, la emprendedora también se desempeña como influencer en sus redes sociales.

Infidelidad de Karol Dance a Fran Virgilio 

El fin de semana salió a la luz  una acusación en contra de Karol Dance por inflidelidad al interior de su matrimonio. 

La encargada de dar a conocer esta situación fue la DJ Isi Glock, quien usó su cuenta de redes sociales para hablar del encuentro con Lucero.

Los hechos fueron confirmados por el mismo Karol Dance en Primer Plano, quien aseguró haberse equivocado y que solo pasó una vez. 

Al respecto, Fran Virgilio no ha hablado directamente de la polémica que rodea su matrimonio, pero sí publicó una storie en Instgaram que muchos han tomado como su primera reacción.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

Lo último

Lo más visto

“Me va bien en Chile”: Quién es el Tío Lukas, acusado de contactar a sicarios del “Rey de Meiggs”

Ricardo Villón es el nombre del ciudadano ecuatoriano detenido el viernes durante un operativo que se realizó en Independencia. Este lunes enfrentará su control de detención como presunto intermediario del sicariato.

18/08/2025

“Nada que decir”: Sammis Reyes reaccionó a imitación del comediante Felipe Parra

El deportista comentó la imitación en la que el comediante chileno resaltó algunas reconocibles características de la personalidad de la pareja de Emilia Dides.

18/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Hay cámaras con audio”: DJ Ilaisa arremetió contra Karol Dance tras acusarla de planificar infidelidad

Karol Dance le dijo a Paula Escobar que Ilaisa Henríquez "lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo"- La DJ respondió en redes sociales.

18/08/2025