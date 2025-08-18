Quién es Fran Virgilio, la influencer casada con Karol Lucero en 2024 y que enfrenta infidelidad - Chilevisión

Francisca Virgilio, esposa de Karol Dance, es empresaria y trabaja activamente en redes sociales. Recientemente ha estado en medio de la polémica luego de que se destapara la infidelidad del comunicador.

María Francisca Virgilio es una influencer que está casada con Karol Dance y se ha visto expuesta luego de que el animador confirmara haberle sido infiel con la DJ Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock.

La empresaria de 33 años contrajo matrimonio con Karol Lucero en noviembre del 2024 y desde comienzos de su relación ha trabajado activamente en el rubro de la moda y como modelo publicitaria en redes sociales.

¿Quién es Fran Virgilio?

Francisca Virgilio tiene una amplia carrera profesional ligada al mundo de la moda, publicidad y el comercio.

Creadora de su propia marca de lencería y bikini, desde temprana edad se desempeñó como modelo publicitaria de reconocidas marcas nacionales e internacionales.

En uno de esos trabajos conoció a Karol Dance, cuando el comunicador aún estaba en Yingo, e iniciaron una relación de casi dos años antes de contraer matrimonio.

Tras hacerse conocida públicamente, la emprendedora también se desempeña como influencer en sus redes sociales.

Infidelidad de Karol Dance a Fran Virgilio

El fin de semana salió a la luz una acusación en contra de Karol Dance por inflidelidad al interior de su matrimonio.

La encargada de dar a conocer esta situación fue la DJ Isi Glock, quien usó su cuenta de redes sociales para hablar del encuentro con Lucero.

Los hechos fueron confirmados por el mismo Karol Dance en Primer Plano, quien aseguró haberse equivocado y que solo pasó una vez.

Al respecto, Fran Virgilio no ha hablado directamente de la polémica que rodea su matrimonio, pero sí publicó una storie en Instgaram que muchos han tomado como su primera reacción.