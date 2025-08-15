 Influencer estalla en llanto tras confiar en ChatGPT y perder vuelo por no realizar trámite clave - Chilevisión
15/08/2025 11:14

Influencer estalla en llanto tras confiar en ChatGPT y perder vuelo por no realizar trámite clave

Una joven española perdió su vuelo a Puerto Rico por no tener el visado obligatorio para entrar, esto luego de que Chat GPT le indicara que no debía realizar el trámite.

Publicado por Gabriela Valdés

Una influencer española causó revuelo en redes sociales tras contar que perdió su vuelo a Puerto Rico por no tener el visado obligatorio para entrar. El inconveniente surgió después de haber confiado en la información que le entregó la inteligencia artificial ChatGPT para organizar su viaje.

La joven, identificada como Mery Caldass, relató la situación en un video que subió a TikTok, donde rápidamente sumó miles de reproducciones y comentarios de usuarios sorprendidos por lo ocurrido.

“Perdimos el vuelo a Puerto Rico. Necesitamos un visado y no lo sabíamos”, confesó la joven entre lágrimas, mientras su pareja la consolaba antes de emprender el viaje.

“Eso me pasa por no informarme de más. Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que 'no'. No me fío más”, relató la creadora de contenido en el video.

Aun así, la tiktoker se tomó el incidente con humor: “Ese pedazo de hijo de p… porque a veces yo lo insulto, le digo: cabrón, eres inútil, pero infórmame bien”.

“Esa es su venganza”, bromeó en el clip, que rápidamente recibió numerosos comentarios.

A pesar del tropiezo inicial con el visado, en sus redes sociales, donde cuenta con casi 400 mil seguidores, mostró que finalmente logró emprender el tan esperado viaje a Puerto Rico junto a su novio.

Mira el video a continuación:

@merycaldass

si hay una revolución de las IAs voy a ser la primera 4niquil-hada🧚‍♀️

♬ sonido original - Mery Caldass
