Influencer estalla en llanto tras confiar en ChatGPT y perder vuelo por no realizar trámite clave - Chilevisión

Una influencer española causó revuelo en redes sociales tras contar que perdió su vuelo a Puerto Rico por no tener el visado obligatorio para entrar. El inconveniente surgió después de haber confiado en la información que le entregó la inteligencia artificial ChatGPT para organizar su viaje.

La joven, identificada como Mery Caldass, relató la situación en un video que subió a TikTok, donde rápidamente sumó miles de reproducciones y comentarios de usuarios sorprendidos por lo ocurrido.