“Gabriel vio tu video”: Niño se viralizó por disertación sobre pdte. Boric y terminó con inesperado saludo - Chilevisión

A través de TikTok, la madre de un estudiante de seis años relató cómo su hijo se sacó un 4.8 en el colegio "por culpa" del mandatario.

Un video viral unió al presidente Gabriel Boric con un niño de seis años, quien tuvo una fallida disertación en su colegio.

A través de TikTok, Sasha Ramírez, madre del pequeño estudiante, relató que estuvo toda una semana preparando la presentación con su hijo.

El tema elegido fue Arturo Prat y el Combate Naval de Iquique. Sin embargo, el niño insistía en hablar del mandatario. Según comentó la mamá, no quiso que hablara sobre la autoridad porque era "una historia fome" y "de un presidente que está hace poco".

Finalmente, el niño hizo su disertación y la madre se llevó una gran sorpresa al conocer la nota. "Saco el papel y veo que es un 4.8. Yo dije 'por qué chu... se sacó un 4.8' si se aprendió la hue... de memoria en la casa", indicó.

Al momento de revisar las observaciones de la profesora, se dio cuenta por qué su hijo obtuvo esa anotación. "Menciona que su disertación es sobre el presidente Gabriel Boric y que él peleó por Chile. El papelógrafo era de Arturo Prat", destacó la docente.

Pdte. Boric respondió a niño tras video viral

"Todo por culpa de Gabriel Boric", tituló la madre al registro que se viralizó rápidamente en TikTok, recibiendo una inesperada respuesta de Paula Carrasco, pareja del mandatario.

"Hola jajaja Gabriel vio tu video, buenísimo, ¿dónde te puede escribir?", contestó Carrasco. Minutos después, el jefe de Estado comenzó a seguir a Sasha en Instagram y le envió un video para su hijo.

La madre del pequeño alumno compartió el saludo del mandatario. "Hola Aris, ¿cómo estás? Aquí Gabriel Boric. Supe de tu disertación, de tu mamá, te quiero enviar un abrazo gigante. Decirte que estoy orgulloso que hayas disertado de mí, no entiendo por qué te pusieron esa nota. Pero no importa, aprendiste y ahora estamos en contacto", señaló.

"Muchas gracias por el cariño, a tu mamá por hacérmelo saber. Con mi compañera tenemos una guagüita de seis semanas de vida, Violeta se llama, y me contó; así que quería mandarte este saludo y un abrazo grande. Sigue jugando a la pelota, entiendo que te gusta el fútbol como le gustaba a tu papá", cerró Boric.

La madre de Aris agradeció el gesto del mandatario, indicando que "mi bebé mañana despertará y sé que gritará de emoción, sobre todo porque el presidente le nombró a su papá que está en el cielo".

Revisa los videos acá: