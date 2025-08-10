Presidente Boric se manifiesta por el Día del Niño y comparte fotos junto a su hija Violeta - Chilevisión

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario compartió dos fotografías junto a su hija Violeta de un mes y medio.

Este domingo 10 de agosto es un día especial para la gran mayoría de las familias en Chile, ya que se celebra el Día del Niño.

De hecho, durante este fin de semana había una variada opciones de actividades para que los más chicos de la casa pudieran festejar su día, donde uno de los atractivos era el Pato Gigante de 8 metros en Providencia.

Presidente Boric y un especial saludo en el Día del Niño

A través de su cuenta de Instagram, el presidente Gabriel Boric compartió dos fotografías junto a su hija Violeta de un mes y medio, y donde incluso queda en evidencia un accidente casero junto a la pequeña.

"¡Feliz día de los niños les desea nuestra Violeta!", fue el mensaje de Boric.