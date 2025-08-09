El Pato Gigante llega a Providencia por el Día del Niño: Conoce acá la ubicación y horarios - Chilevisión

El recordado inflable podrá ser visitado este sábado 9 y domingo 10 de agosto, entre las 11:00 y 20:00 horas.

En el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, Barrio Italia invita a las familias a vivir una jornada llena de juegos y sorpresas junto al recordado Pato Gigante de 8 metros.

El icónico inflable, que estará acompañado de una bañera con pelotas y patitos de plástico, podrá ser visitado este sábado 9 y domingo 10, entre las 11:00 y 20:00 horas.

La actividad organizada por la Asociación Gremial Barrio Italia - Providencia busca fomentar el juego, la creatividad y el uso del espacio público en un entorno seguro y familiar.

Estas son todas las actividades disponibles para celebrar el Día del Niño y la Niña: