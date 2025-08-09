El Pato Gigante llega a Providencia por el Día del Niño: Conoce acá la ubicación y horarios - Chilevisión

El recordado inflable podrá ser visitado este sábado 9 y domingo 10 de agosto, entre las 11:00 y 20:00 horas.
En el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, Barrio Italia invita a las familias a vivir una jornada llena de juegos y sorpresas junto al recordado Pato Gigante de 8 metros.
El icónico inflable, que estará acompañado de una bañera con pelotas y patitos de plástico, podrá ser visitado este sábado 9 y domingo 10, entre las 11:00 y 20:00 horas.
La actividad organizada por la Asociación Gremial Barrio Italia - Providencia busca fomentar el juego, la creatividad y el uso del espacio público en un entorno seguro y familiar.
Estas son todas las actividades disponibles para celebrar el Día del Niño y la Niña:
- Zona selfie con el Pato gigante (Av. Italia esquina Santa Isabel) y dos patos de 2 metros (gracias a Duck House), más una bañera repleta de pelotas y patitos para jugar.
- Zona Kids con juegos inflables y tobogán, toboganes y un espacio lleno de juguetes para crear, imaginar y compartir (Pedagogía Activa).
- Juegos de mesa para toda la familia: desde clásicos como Dixit y 31 Minutos hasta lo último en entretenimiento editorial (Shivano) se instalarán en plena calle.
- Paraíso de Ternurines y zona de juegos Imanix (Riccia Kids).
- Open Deck familiar con la orquesta infantil de Música para la integración y mini DJs de DJ School Chile.
- Variedades como magia, chinchineros, organilleros, pintacaritas, sorteos, galletas, globos, helados y más.
- Y como siempre, la propuesta gastronómica de 28 restaurantes y cafeterías del barrio, con actividades y menús especiales para los más pequeños, entre los que se cuentan Café Santino, Café La Tartería, Pescado Rabioso, Alto Japón y Nana Fruits.