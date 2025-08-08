 Día del Niño: Conoce el Circo y la Expo Fest que tendrá bandas en vivo y una escuela circense - Chilevisión
Minuto a minuto
Secuestros no bajan de 800 por año desde 2022: ¿Cómo se debe negociar durante este delito? Carnada con dinero fue clave: Así fue la liberación del empresario secuestrado en Quilicura Familia de Curacautin necesita ayuda económica para costoso tratamiento de su pequeña hija que sufre extraña enfermedad Defensoría Penal Pública contradice acusación contra abogado de Manuel Monsalve Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por secuestro de empresario en Rancagua
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 21:53

Día del Niño: Conoce el Circo y la Expo Fest que tendrá bandas en vivo y una escuela circense

El centro comercial Apumanque tiene preparadas varias sorpresas como actividades circenses, juegos tradicionales, una escuela de circo, shows en vivo, disfraces y una banda itinerante.

En el marco de la celebración del Día del Niño, el centro comercial Apumanque invita a todas las familias a disfrutar un fin de semana inolvidable con la Expo y el Circo Fest. 

Entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, Apumanque se convertirá en un verdadero mundo de fantasía con actividades circenses, juegos tradicionales, una escuela de circo, shows en vivo, disfraces y una banda itinerante.

Cada actividad incluirá recuerdos especiales para los niños, como narices de payaso y sorpresas temáticas.

Día del Niño en el Apumanque: ¿Qué podrás encontrar en el Circo Fest?

  • Foto Mágica (Plaza Canelo): Disfrázate de tu personaje favorito y llévate una foto impresa como recuerdo. Disponible todo el día sábado 9 y domingo 10 de agosto.
  • Escuela de Circo (Plaza Arrayanes): Aprende malabares, equilibrio y juegos circenses con payasos y monitores expertos. Desde las 15:30 hasta las 20:00 hrs.
  • Show Circense (Plaza Boldo): Dos funciones diarias con magia, concursos y los payasos Gonzo, Nico y Dani. Sábado 9 de agosto – Funciones a las 16:00 y 18:00 hrs.
  • Juegos Tradicionales (Plaza Maitenes): Regresa a tu infancia con luche, emboque, elástico y más.
    Desde las 15:30 hasta las 20:00 hrs.
  • Marionetas y Banda Itinerante: Sorpréndete con personajes y música que recorrerán el mall animando a grandes y chicos. Entre 15:00-16:00 hrs. y 17:00-18:00 hrs.

Además, para quienes se registren a través del sitio Beneficios Apumanque, podrán canjear una hora de estacionamiento gratis o un pase en Trencito. 

Este beneficio está vigente hasta el 8 de agosto para ser usado el fin de semana en el contexto de las celebraciones a las y los pequeños.

Día del Niño: Encuentra el regalo perfecto en la Expo Apumanque

Eso no es todo. Si estás buscando el regalo perfecto, te esperamos en la Expo Apumanque Día del Niño en Plaza Canelo, donde encontrarás juguetes, libros, ropa, tecnología y mucho más para sorprenderlos.

“Queremos que los niños celebren su día de la forma alegre y mágica, y qué mejor que con un evento pensado 100% para ellos, lleno de juegos, espectáculos y actividades para compartir en familia”, señaló Leticia Varela, gerente de Marketing Apumanque.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025