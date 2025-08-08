Día del Niño: Conoce el Circo y la Expo Fest que tendrá bandas en vivo y una escuela circense - Chilevisión

El centro comercial Apumanque tiene preparadas varias sorpresas como actividades circenses, juegos tradicionales, una escuela de circo, shows en vivo, disfraces y una banda itinerante.
En el marco de la celebración del Día del Niño, el centro comercial Apumanque invita a todas las familias a disfrutar un fin de semana inolvidable con la Expo y el Circo Fest.
Entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, Apumanque se convertirá en un verdadero mundo de fantasía con actividades circenses, juegos tradicionales, una escuela de circo, shows en vivo, disfraces y una banda itinerante.
Cada actividad incluirá recuerdos especiales para los niños, como narices de payaso y sorpresas temáticas.
Además, para quienes se registren a través del sitio Beneficios Apumanque, podrán canjear una hora de estacionamiento gratis o un pase en Trencito.
Este beneficio está vigente hasta el 8 de agosto para ser usado el fin de semana en el contexto de las celebraciones a las y los pequeños.
Eso no es todo. Si estás buscando el regalo perfecto, te esperamos en la Expo Apumanque Día del Niño en Plaza Canelo, donde encontrarás juguetes, libros, ropa, tecnología y mucho más para sorprenderlos.
“Queremos que los niños celebren su día de la forma alegre y mágica, y qué mejor que con un evento pensado 100% para ellos, lleno de juegos, espectáculos y actividades para compartir en familia”, señaló Leticia Varela, gerente de Marketing Apumanque.