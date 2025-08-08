Día del Niño: Conoce el Circo y la Expo Fest que tendrá bandas en vivo y una escuela circense - Chilevisión

El centro comercial Apumanque tiene preparadas varias sorpresas como actividades circenses, juegos tradicionales, una escuela de circo, shows en vivo, disfraces y una banda itinerante.

En el marco de la celebración del Día del Niño, el centro comercial Apumanque invita a todas las familias a disfrutar un fin de semana inolvidable con la Expo y el Circo Fest.

Entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto, Apumanque se convertirá en un verdadero mundo de fantasía con actividades circenses, juegos tradicionales, una escuela de circo, shows en vivo, disfraces y una banda itinerante.

Cada actividad incluirá recuerdos especiales para los niños, como narices de payaso y sorpresas temáticas.

Día del Niño en el Apumanque: ¿Qué podrás encontrar en el Circo Fest?

Foto Mágica (Plaza Canelo) : Disfrázate de tu personaje favorito y llévate una foto impresa como recuerdo. Disponible todo el día sábado 9 y domingo 10 de agosto.



Escuela de Circo (Plaza Arrayanes) : Aprende malabares, equilibrio y juegos circenses con payasos y monitores expertos. Desde las 15:30 hasta las 20:00 hrs.

Show Circense (Plaza Boldo) : Dos funciones diarias con magia, concursos y los payasos Gonzo, Nico y Dani. Sábado 9 de agosto – Funciones a las 16:00 y 18:00 hrs.

Juegos Tradicionales (Plaza Maitenes) : Regresa a tu infancia con luche, emboque, elástico y más.

Desde las 15:30 hasta las 20:00 hrs.

Marionetas y Banda Itinerante: Sorpréndete con personajes y música que recorrerán el mall animando a grandes y chicos. Entre 15:00-16:00 hrs. y 17:00-18:00 hrs.

Además, para quienes se registren a través del sitio Beneficios Apumanque, podrán canjear una hora de estacionamiento gratis o un pase en Trencito.

Este beneficio está vigente hasta el 8 de agosto para ser usado el fin de semana en el contexto de las celebraciones a las y los pequeños.

Día del Niño: Encuentra el regalo perfecto en la Expo Apumanque

Eso no es todo. Si estás buscando el regalo perfecto, te esperamos en la Expo Apumanque Día del Niño en Plaza Canelo, donde encontrarás juguetes, libros, ropa, tecnología y mucho más para sorprenderlos.

“Queremos que los niños celebren su día de la forma alegre y mágica, y qué mejor que con un evento pensado 100% para ellos, lleno de juegos, espectáculos y actividades para compartir en familia”, señaló Leticia Varela, gerente de Marketing Apumanque.