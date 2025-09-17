“No sabes cómo se extraña”: Karol Lucero dio detalles de su actual relación con Fran Virgilio tras infidelidad - Chilevisión

El comunicador hizo una pausa en su viaje a Costa Rica y reveló cómo es su comunicación con su actual esposa, luego de que ambos dejaran el país tras el escándalo por la infidelidad de él.

Karol Lucero entregó una actualización sobre su actual relación con su esposa, Fran Virgilio, luego de la mediática infidelidad que protagonizó con la DJ Isi Glock.

El comunicador se encuentra en medio de un viaje de autoconocimiento e introspección en un centro de terapias en Costa Rica.

Durante su estadía en el país centroamericano hizo una pausa para responder preguntas de sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

En ese contexto, fue consultado por si extrañaba a su esposa y si había mantenido contacto con ella durante este tiempo.

La actual relación de Karol Lucero y Fran Virgilio

Al ser consultado por su actual relación con Fran Virgilio, quien se encuentra en Estados Unidos junto a su familia, el exYingo reconoció que si bien hay contacto “he comprendido que lo mejor es dar el espacio que se necesita en procesos como este”.

“No es fácil. No existe un manual cuando uno mete la pata hasta el fondo; es difícil esperar un perdón cuando ni yo soy capaz de perdonarme”, agregó en su mensaje.

Karol Lucero también habló sobre su sentir tras la infidelidad que protagonizó y explicó que “trato de pasar mis días no pensando en ello, viviendo mi propio proceso y mostrando como si todo estuviese bien”.

“Pero no sabes cómo se extraña: al despertar, al caminar, sus mañas y en las noches que parecen infinitas”, aseguró.

A modo de reflexión, sostuvo que “es algo que debo asumir y aprender a lidiar con ello. Sigo trabajando en mi para actuar con mesura”.