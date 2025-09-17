 “No sabes cómo se extraña”: Karol Lucero dio detalles de su actual relación con Fran Virgilio tras infidelidad - Chilevisión
Minuto a minuto
Carolina Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jeannette Jara: “Representa la mejor opción” “No merecía irse de este mundo de esa manera”: Habla hermana de joven asfixiado en mall de La Florida Hermanos fallecidos en Lican Ray son velados en su colegio y madre continúa grave Funcionario municipal arrancó parte de la oreja a alcalde de Melipeuco en festejo de Fiestas Patrias “Lo amenazó de muerte e intentó agredirlo”: Jugador de Iquique y su esposa sufren hecho de violencia durante partido de su hija
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/09/2025 08:51

“No sabes cómo se extraña”: Karol Lucero dio detalles de su actual relación con Fran Virgilio tras infidelidad

El comunicador hizo una pausa en su viaje a Costa Rica y reveló cómo es su comunicación con su actual esposa, luego de que ambos dejaran el país tras el escándalo por la infidelidad de él.

Publicado por CHV Noticias

Karol Lucero entregó una actualización sobre su actual relación con su esposa, Fran Virgilio, luego de la mediática infidelidad que protagonizó con la DJ Isi Glock.

El comunicador se encuentra en medio de un viaje de autoconocimiento e introspección en un centro de terapias en Costa Rica. 

Durante su estadía en el país centroamericano hizo una pausa para responder preguntas de sus seguidores a través de su perfil de Instagram. 

En ese contexto, fue consultado por si extrañaba a su esposa y si había mantenido contacto con ella durante este tiempo. 

La actual relación de Karol Lucero y Fran Virgilio 

Al ser consultado por su actual relación con Fran Virgilio, quien se encuentra en Estados Unidos junto a su familia, el exYingo reconoció que si bien hay contacto “he comprendido que lo mejor es dar el espacio que se necesita en procesos como este”.

“No es fácil. No existe un manual cuando uno mete la pata hasta el fondo; es difícil esperar un perdón cuando ni yo soy capaz de perdonarme”, agregó en su mensaje. 

Karol Lucero también habló sobre su sentir tras la infidelidad que protagonizó y explicó que trato de pasar mis días no pensando en ello, viviendo mi propio proceso y mostrando como si todo estuviese bien”.

Pero no sabes cómo se extraña: al despertar, al caminar, sus mañas y en las noches que parecen infinitas”, aseguró. 

A modo de reflexión, sostuvo que es algo que debo asumir y aprender a lidiar con ello. Sigo trabajando en mi para actuar con mesura”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Ahora ya puede comunicarse”: El drama de joven pareja que fue atropellada por conductora ebria tras concierto

Todo ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre, cuando Ayelén Márquez, estudiante de 20 años, y su pareja, salían tras un recital de Duki y fueron embestidos por una camioneta, donde además otro hombre resultó lesionado. 

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Tras quiebre con Camila Andrade: Aseguran que Kaminski tendría nuevo romance con actriz

El locutor radial confirmó su quiebre definitivo con la modelo y rápidamente comenzaron a circular rumores que lo ligan a una joven actriz con quien ha tenido interacción en redes sociales.

17/09/2025

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Supermercados, ferias y negocios de barrios son los sectores del comercio más visitados durante la semana de Fiestas Patrias. A continuación te contamos cómo operarán los días feriados.

17/09/2025