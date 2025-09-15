 Karol Lucero compartió fotos de su “retiro espiritual”: Este es el elevado costo de su hotel en Costa Rica - Chilevisión
Minuto a minuto
"Ok jefa, ahora voy": Los últimos mensajes de trabajador que recibió $165 millones por error y se los quedó “Lo pescaron entre ocho”: Habla mamá de joven fallecido en Plaza Vespucio tras incidente con guardias ¿Incumplió su medida cautelar? El motivo por el que Luis Hermosilla arriesga volver a Capitán Yáber EXCLUSIVO | Así fue la ruta de escape de los imputados por crimen de ingeniero en su parcela en Curacaví Ximena Rincón no será candidata: Tricel acepta reclamo y rechaza candidatura a senadora
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 19:23

Karol Lucero compartió fotos de su “retiro espiritual”: Este es el elevado costo de su hotel en Costa Rica

El comunicador ha compartido una serie de registros de su estadía en la paradisíaca ciudad de Tamarindo, lugar donde busca la "introspección", según él mismo ha dicho, tras su infidelidad a Fran Virgilio.

Publicado por CHV Noticias

A semanas de la polémica infidelidad a su esposa Fran Virgilio con una joven DJ penquista, Karol Lucero utilizó su cuenta de Instagram para compartir las primeras imágenes de lo que ha sido su "viaje de introspección" a Costa Rica.

El paradisíaco destino escogido fue Tamarindo, una ciudad de la provincia de Guanacaste, en la costa del Pacífico del país centroamericano. Allí el comunicador ha realizado distintas actividades y panoramas

Según el mismo escribió en inglés en la plataforma, ha hecho pranayama (ejercicios respiratorios que inducen a la calma), sesiones de ayuda emocional, de reiki, yoga, sonoterapia, desintoxicación culinaria, terapia de sueño, spa y masajes.

"La naturaleza siempre nos dará las respuestas… En la soledad del bosque descubrimos que el silencio también habla, y lo hace con verdad", escribió también en un post que acompañó con imágenes de la naturaleza del lugar. 

Y añadió: "Así como los ríos encuentran su cauce tras desviarse, también uno puede reencontrar su camino después de perderse. Saludos a los que pasan, buen finde".

¿Cuánto cuesta el hotel de Karol Lucero?

Según el mismo compartió en sus historias, Karol Lucero se hospeda en Ocho Artisan Bungalows, descritó como "una estancia boutique única e íntima con un diseño artesanal, un confort de lujo y un acceso inmejorable a la playa".

En un ejercicio de simulación realizado en la página Booking, una estadía de siete días, entre el lunes 6 y domingo 12 de octubre, el precio para una persona alcanza $3.119.926 + $405.590 de impuestos y cargo. Es decir, unos $3.525.516. Eso sí, el precio podría variar, ya que el mes en el que se queda (septiembre) y el de la simulación (octubre) son diferentes.

De acuerdo con la descripción del recinto, "en el centro de la propiedad hay una gran piscina al aire libre y acceso a nuestro animado club de playa, abierto todos los días de 8:00 a.m. a 9:00 p.m".

El hotel se encuentra en el centro de Tamarindo, a poca distancia de los mejores restaurantes, tiendas y locales nocturnos de la zona, agregó el sitio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo Fiestas Patrias en sector público: Cuánto es el monto y cuándo lo pagan

Lo último

Lo más visto

Hombre murió en mall de La Florida tras ser golpeado por guardias: Esto es lo que se sabe

El hecho, que aún se encuentra en investigación, se registró la tarde de este lunes al interior del Mall Plaza Vespucio. Desde en centro comercial aseguraron que "de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

15/09/2025

Tragedia en La Parva: Confirman muerte de joven atleta italiano tras accidente en centro de ski chileno

El seleccionado nacional Matteo Franzoso sufrió un accidente el pasado 13 de septiembre que lo dejó en un coma farmacológico. Esta jornada, su fisioterapeuta confirmó su deceso.

15/09/2025

Lo arrastró el mar: Habla padre de adolescente de 14 años perdido en playa Las Torpederas

El menor de edad desapareció la tarde del sábado mientras se lanzaba piqueros junto a sus amigos en la playa de la ciudad de Valparaíso.

15/09/2025

Además del Tesla: Chino Ríos sorprendió con especial regalo de cumpleaños a su hija mayor

El extenista no se quedó atrás luego de que su expareja, Paula Pavic le diera un lujoso auto a su hija como obsequio de cumpleaños.

15/09/2025