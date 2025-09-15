Karol Lucero compartió fotos de su “retiro espiritual”: Este es el elevado costo de su hotel en Costa Rica - Chilevisión

El comunicador ha compartido una serie de registros de su estadía en la paradisíaca ciudad de Tamarindo, lugar donde busca la "introspección", según él mismo ha dicho, tras su infidelidad a Fran Virgilio.
A semanas de la polémica infidelidad a su esposa Fran Virgilio con una joven DJ penquista, Karol Lucero utilizó su cuenta de Instagram para compartir las primeras imágenes de lo que ha sido su "viaje de introspección" a Costa Rica.
El paradisíaco destino escogido fue Tamarindo, una ciudad de la provincia de Guanacaste, en la costa del Pacífico del país centroamericano. Allí el comunicador ha realizado distintas actividades y panoramas.
Según el mismo escribió en inglés en la plataforma, ha hecho pranayama (ejercicios respiratorios que inducen a la calma), sesiones de ayuda emocional, de reiki, yoga, sonoterapia, desintoxicación culinaria, terapia de sueño, spa y masajes.
"La naturaleza siempre nos dará las respuestas… En la soledad del bosque descubrimos que el silencio también habla, y lo hace con verdad", escribió también en un post que acompañó con imágenes de la naturaleza del lugar.
Y añadió: "Así como los ríos encuentran su cauce tras desviarse, también uno puede reencontrar su camino después de perderse. Saludos a los que pasan, buen finde".
Según el mismo compartió en sus historias, Karol Lucero se hospeda en Ocho Artisan Bungalows, descritó como "una estancia boutique única e íntima con un diseño artesanal, un confort de lujo y un acceso inmejorable a la playa".
En un ejercicio de simulación realizado en la página Booking, una estadía de siete días, entre el lunes 6 y domingo 12 de octubre, el precio para una persona alcanza $3.119.926 + $405.590 de impuestos y cargo. Es decir, unos $3.525.516. Eso sí, el precio podría variar, ya que el mes en el que se queda (septiembre) y el de la simulación (octubre) son diferentes.
De acuerdo con la descripción del recinto, "en el centro de la propiedad hay una gran piscina al aire libre y acceso a nuestro animado club de playa, abierto todos los días de 8:00 a.m. a 9:00 p.m".
El hotel se encuentra en el centro de Tamarindo, a poca distancia de los mejores restaurantes, tiendas y locales nocturnos de la zona, agregó el sitio.