Karol Lucero reapareció con gesto de acercamiento a Fran Virgilio tras viaje a Costa Rica - Chilevisión

El comunicador se fue de Chile para realizar un viaje de autoconocimiento tras la infidelidad a su esposa, pero llamó la atención con una aproximación que hizo en redes sociales.

En medio de su viaje a Costa Rica Karol Lucero reapareció en redes sociales con un gesto para su esposa, Fran Virgilio, luego de la mediática infidelidad que protagonizó con la DJ Isi Glock.

Cabe recordar que el comunicador se encuentra en un viaje de autoconocimiento e introspección, por lo que ha estado realizando diferentes terapias en un centro especializado.

Según detalló, ha estado haciendo terapia psicológica, sanación emocional, sesiones de Reiki y yoga, además de detoxificación culinaria y terapia del sueño.

El acercamiento de Karol Lucero

Karol Lucero hizo una pausa en su viaje y reapareció en las redes sociales con un acercamiento a Fran Virgilio.

La influencer también se fue de Chile tras la infidelidad y buscó refugio en familiares radicados en Estados Unidos.

Desde allá compartió una sesión de fotos en su cuenta de Instagram en la que posó con una tenida negra y botas.

La publicación se llenó de comentarios y me gusta, pero hubo uno que llamó la atención. Ya que entre las reacciones apareció un like del propio Karol Lucero.