“No daba más”: Fran Virgilio alertó problema de salud a semanas de su quiebre con Karol Lucero - Chilevisión

La modelo e influencer fue hasta sus redes sociales para compartir, con sus más de 380 mil seguidores en Instagram, una situación médica que la estado afectando los últimos días.

Tras semanas de absoluto silencio luego de la bullada infidelidad de Karol Lucero, Francisca Virgilio acudió a sus redes sociales para dar a conocer un incómodo problema de salud que la ha estado afectando los últimos días.

La influencer fue hasta su cuenta de Instagram, donde acumula más de 380 mil seguidores, para contar que debió asistir donde un especialista para tratar las dolencias por su escoliosis.

En concreto, según relató en la plataforma, explicó que debió retomar sus visitas al quiropráctico, en un texto que acompañó con una fotografía de la consulta.

"Mi columna no daba más. Tengo escoliosis y esto me alivia un montón", detalló la modelo y empresaria, quien anoche también asistió al lanzamiento del producto una marca, según mostró en sus historias.

Karol Lucero se iría del país

A casi tres semanas del estallido de la polémica por la infidelidad, Sergio Rojas reveló en el programa Que te lo digo una drástica decisión que habría tomado recientemente Karol Lucero.

Acorde a lo detallado por el periodista, se trataría de un viaje al extranjero que tendría como objetivo el asistir a un retiro de “sanación espiritual”.

“Entendemos que obedecería a una suerte de sanción, de retiro y no se descarta que podría hacerlo en algún tipo de institución o centro espiritual, de sanación en el extranjero, como ya lo han hecho varios famosos de nuestro país”, detalló el comunicador.