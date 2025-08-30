Fran Virgilio alertó con decisivo detalle tras infidelidad de Karol Dance - Chilevisión

La empresaria volvió a publicar contenido con más frecuencia en sus redes sociales luego de que se confirmara la infidelidad de Karol Dance con la DJ Isi Glock; sin embargo, sus seguidores se percataron de un importante detalle.

Fran Virgilio retornó a las redes sociales y sorprendió a los internautas tras grabar una serie de videos en los que no utiliza su anillo de matrimonio.

La decisión llega en medio del escándalo por la infidelidad de su esposo, Karol Dance, con la DJ Isi Glock y las declaraciones de Hugo Valencia, quien reveló que el comunicador aún no se disculparía con ella por lo sucedido.

Fran Virgilio reapareció sin anillo de matrimonio

Al respecto, la empresaria publicó un video en sus historias de Instagram el pasado martes, donde promociona un producto y al gesticular se nota que no tiene su anillo de matrimonio en ninguna de las dos manos.

Unos días después compartió un extracto de un podcast donde se preguntan cuál es la mentira más grande que se le dice a las mujeres y al respecto, una de las conductoras responde: "Conocerás a un hombre y va a ser tu príncipe encantador y vivirán felices para siempre y formarán una familia, eso es ridículo".

Sin embargo, Virgilio también publicó contenido en TikTok y en su último video realiza un tutorial de maquillaje, nuevamente sin su anillo de matrimonio, lo que causó impresión en sus seguidoras, quienes recalcaron el hecho en los comentarios.

Finalmente, la joven agradeció el cariño de su comunidad en redes sociales, quienes le recordaron la importancia de alimentarse bien en medio del proceso que está atravesando.

Revisa las publicaciones de Instagram: