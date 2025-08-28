¿Nueva crisis? Karol Lucero habría tomado radical decisión laboral en medio de infidelidad a Fran Virgilio - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez reveló una imagen que da cuenta del importante giro que habría tomado el comunicador con respecto a su productora.

Karol Lucero atraviesa un complejo momento personal luego de reconocer publicamente la infideldad a su esposa, Fran Virgilio, con Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock.

El comunicador emitió un extenso comunicado a inicios de semana donde reflexionó sobre su situación y contó que dará "un paso al costado en el tema para reflexionar, seguir con la ayuda de responsabilidad afectiva y trabajar en mí mismo".

Sin embargo, no solo estaría complicado en su vida personal, ya que se conoció que habría tomado una radical decisión en términos laborales.

Karol Lucero desmanela productora

Cecilia Gutiérrez dio a conocer en su cuenta de Instagram una imagen con el título “Karol Lucero desmantela su productora”.

En la foto se aprecia la oficina donde el exYingo realizaba contenido siendo completamente desarmanda.

El comunicador encabezaba Like Media, un proyecto donde generaba contenido para Youtube y redes sociales que estuvo en la polémica hace unos meses luego de que se conociera que a los "colaboradores" se les pagaba con "experiencia".

“No todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje”, señaló en ese momento.