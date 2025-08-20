 “Plazo máximo de una semana”: Revelan ultimátum que le habría dado Fran Virgilio a Karol Lucero - Chilevisión
20/08/2025 07:34

“Plazo máximo de una semana”: Revelan ultimátum que le habría dado Fran Virgilio a Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez expuso detalles inéditos del estado del matrimonio del animador, luego de que este reconociera que le fue infiel hace un par de semanas con una DJ.

Publicado por CHV Noticias

Los problemas para Karol Lucero continúan debido a la polémica desatada tras reconocer haberle sido infiel a su esposa, Francisca Virgilio, a diez meses de contraer matrimonio.

Todo estalló el domingo, cuando la DJ Ilaisa Henríquez reveló que tuvo un encuentro sexual con el animador dos semanas atrás. El hecho fue confirmado por el propio Karol Dance, quien confesó que “la cag... hasta el fondo”.

En ese contexto, la periodista Cecilia Gutiérrez expuso que la pareja estaría separada y que Fran Virgilio le habría dado un ultimátum: El comunicador tendría una semana de plazo para sacar sus cosas del departamento que compartían.

¿Fin del matrimonio?

La panelista de Primer Plano contó en su Instagram que esta no sería la primera infidelidad de Lucero y que “existía la posibilidad de que Fran no lo perdonara como lo había perdonado en otras ocasiones”.

En esa línea, explicó que en esta vez sería distinto, puesto que “ahora, con un matrimonio de pocos meses, además algo tan expuesto, mediático y además un encuentro íntimo en la oficina. Bueno, ya se saben detalles bastante íntimos de cómo fue ese encuentro”.

"Con respecto a la situación entre Karol y su señora (…) les puedo contar que Karol y Fran en este momento están separados, ella le dio estos días para que él saque las cosas de su departamento, del departamento que comparten en La Dehesa”, explicó.

De igual manera, detalló que el animador estaría quedándose en la casa de su mamá y considerando seriamente la opción de irse del país.

"Lo que puedo contar por ahora: Están separados y ella le pidió que saque las cosas de su departamento con un plazo máximo de una semana", cerró Gutiérrez.

