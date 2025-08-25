La reflexión de Karol Lucero tras nuevas acusaciones: “Es el karma que merezco por mi pésimo actuar” - Chilevisión

El comunicador rompió el silencio tras las nuevas declaraciones de Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock, en Primer Plano.

Karol Lucero rompió el silencio tras las nuevas declaraciones de Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock, en Primer Plano. La mujer, con quien el comunicador le fue infiel a su esposa Fran Virgilio, aseguró que uno de los tests de embarazo que se realizó resultó positivo.

Además, en el estelar de Chilevisión estuvo invitado el tiktoker Danilo 21, quien afirmó que Karol habría ofrecido a una serie de mujeres tener relaciones íntimas al interior de su productora, Like Media.

A través de una extensa declaración en Instagram, el exanimador de Yingo señaló que "anoche volví a ver cómo un tema doloroso para mí y mi entorno siguió en la palestra. Lo entiendo, así funciona la televisión y la industria. Pero quiero dejar algo claro: lo que viví, lo que conté y lo que asumí, ya lo hice de frente y con responsabilidad".

La reflexión de Karol Lucero tras nuevas acusaciones

En ese sentido, el comunicador planteó que tenía dos opciones "evitar dar la cara, o enfrentar los hechos como corresponde a alguien que es figura pública", y se inclinó por lo segundo.

"Conté mi verdad, sin culpar a terceros, porque entendí que la única responsabilidad aquí es mía", recalcó. "He escuchado versiones, acusaciones y promesas de pruebas contundentes que nunca llegaron (pantallazos de Instagram o WhatsApp son muy fácil de falsear, pero se prometió fotos y videos a cambio de dinero)", agregó.

"No me corresponde a mí validar ni desmentir cada historia que sigan agregando. No me extrañaría aparecieran más personas tratando de colgarse en busca de autopromoción. La audiencia ya sabe distinguir y al final es el karma inmediato que merezco por mi pésimo actuar", reflexionó.

"Da igual que digan que la otra persona es mitómana, que invento que tenía cáncer, que sedujo a compañeros carabineros para después extorsionarlos, que se contradice en su relato, que no tiene las pruebas que prometió, que preparó esto para salir en TV por dinero y que seguirá sacando provecho del tema. Aunque todo eso sea cierto, no borra mi falta", sostuvo.

En ese sentido, Lucero insistió: "Yo soy el único culpable de haber fallado a la persona que amo. Eso es lo que realmente me duele, y lo que me avergüenza. La mala decisión fue mía, y es algo que tendré que cargar sin justificación".

Al finalizar, la exfigura televisiva ofreció disculpas y aseguró dará "un paso al costado en el tema para reflexionar, seguir con la ayuda de responsabilidad afectiva y trabajar en mí mismo".

"No espero que me perdonen cuando aún ni yo logro perdonarme. Lo que sí espero es algún día ser mejor persona que la que fui en este momento", concluyó.

Mira la publicación de Karol Lucero: