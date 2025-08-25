“¿Seré openmind…?”: Fran Virgilio se pronunció sobre infidelidad de Karol Lucero con dura indirecta - Chilevisión

La joven apareció en redes sociales con un gesto que llamó la atención de sus seguidores en medio del conflicto que enfrenta en su matrimonio tras la infidelidad de su esposo.

Fran Virgilio rompió el silencio con un llamativo gesto en medio de la mediática infidelidad de Karol Lucero que se conoció hace unos días.

Cabe recordar que la traición quedó al descubierto gracias a Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock, quien expuso un encuentro con el comunicador.

Desde entonces se conoció que la influencer está siendo contenida por su familia y sus cercanos, aunque ella no se ha referido publicamente al estado de su matrimonio.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La indirecta de Fran Virgilio

Si bien Fran Virgilio ha optado por mantener el silencio, se ha manifestado con algunos gestos en redes sociales.

Así lo hizo en esta ocasión al darle “me gusta” a un video que se hizo viral del influencer mexicano, Andrés Johnson.

En el registro el joven se hace una pregunta sobre las infidelidades y la relaciones: “Mi novio siempre me pone el cuerno y le propuse tener una relación abierta. ¿Seré openmind o pendeja?”.