Desde la Dirección del Trabajo le responden a Karol Lucero: “La prestación de servicios debe ser remunerada” - Chilevisión

Pablo Zenteno, director nacional de la Dirección del Trabajo, aclaró la normativa y refirió a la polémica en torno a los "colaboradores" del exYingo.

Este martes, Pablo Zenteno, director nacional de la Dirección del Trabajo, aclaró la normativa y refirió a la polémica en torno a los "colaboradores" de Karol Lucero, a quienes se les paga con "experiencia".

Zenteno señaló que Chile cuenta desde 1931 con un Código del Trabajo, el cual define claramente cuando una prestación de servicios debe ser remunerada.

"Hay una definición clara de cuándo un trabajador a partir de ciertos elementos de la prestación de servicios tiene que ser remunerado por su empleador y por esa vía además debe acceder a una serie de otros derechos", manifestó en conversación con Radio ADN.

Además, recalcó: "Toda prestación de servicios en un contexto de subordinación y dependencia debe ser remunerada, independientemente de si la empresa genera ingresos o no".

Actriz Fer Salinas se suma a acusaciones contra Karol Lucero

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Fer Salinas aseguró tener pruebas del acuerdo pactado con Lucero y afirmó que nunca recibió el dinero prometido.

"Siendo la única mujer con respaldos y pruebas de mi paso por Like Media, aclaro lo siguiente: aunque todos sabíamos que entrar al proyecto era sin remuneración, mi incorporación se negoció con Mati Sánchez y Karol, en la que acordamos que recibiría una comisión por cada marca que incorporara", publicó Salinas.

Al intentar cobrar su pago, la influencer relató que Lucero desconoció el acuerdo y le dijo que no podía remunerarla si nadie más lo recibía: "Su respuesta fue que, si él no pagaba a nadie, ¿cómo me pagaría a mí? Además, argumentó que si yo comisionaba, él y todos debían hacerlo".

La joven también expresó su malestar respecto a los gastos del proyecto: "Nunca entendí por qué todos los ingresos se destinaban a pagar la oficina, luz y gastos de Karol".